San Siro | Milan e Inter dicono ‘no’ all’acquisto dello stadio

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, torna ancora sulla questione San Siro e sul nuovo stadio che Milan e Inter vorrebbero far sorgere nell'area adiacente al "Meazza". Lo fa il giorno dopo la netta presa di posizione dei due club milanesi, che hanno accantonato l'idea di una ristrutturazione dell'attuale impianto, per puntare dritti su un

"La mia posizione su San Siro e su un nuovo Stadio a Milano e' chiara da sempre. Per me San Siro e' la storia del calcio, e' un monumento di Milano e quindi da qui bisognerebbe ripartire. Grazie alle spiegazioni di Milan e Inter, apparse oggi su alcuni quotidiani, e' finalmente evidente a tutti che non e' l'amministrazione comunale a volere rinunciare a San Siro; sono le societa' calcistiche

Barella salva l'Inter al 92' - 1-1 a San Siro contro lo Slavia Praga : Mezzo passo falso all'esordio per l'Inter in Champions League. Nella prima giornata del gruppo F, i nerazzurri strappano un pareggio.

VIDEO Inter-Slavia Praga 1-1 : highlights - gol e sintesi. Olayinka gela San Siro - Barella pareggia nel recupero : L’Inter ha pareggiato contro lo Slavia Praga per 1-1 nella partita d’apertura della Champions League 2019-2020 di calcio, i nerazzurri hanno sofferto terribilmente contro l’avversaria sulla carta più debole del girone e ora la corsa verso la qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione continentale per importanza si fa difficile. I padroni di casa hanno faticato in fase di costruzione di gioco, hanno avuto ...

Inter Milan acquisto San Siro – Dopo «un'attenta analisi sull'ipotesi di ristrutturazione», Inter e Milan bocciano di fatto l'idea di rilevare San Siro dal Comune. Lo spiegano all'ANSA alla vigilia dell'incontro a Palazzo Marino. «Tutti i risultati evidenziano come costruire un nuovo impianto e un distretto multifunzionale per la città rappresenti la soluzione migliore», dice

nuovo San Siro sicurezza – Il nuovo stadio di Milan e Inter – i cui progetti rimasti in gara saranno svelati il 24 settembre – sarà all'avanguardia anche dal punto di vista della sicurezza. Come scrive "La Repubblica", l'impianto sarà dotato di tutti gli ultimi ritrovati tecnologici in materia, a cominciare dal riconoscimento facciale. Il

Repubblica oggi riprende la notizia trapelata nuovamente ieri di un interessamento di Louis Vuitton per l'acquisto del Milan. La notizia, già smentita dai diretti interessati a luglio, sarebbe stata nuovamente smentita. Questo però non significa che il fondo Elliot disdegni l'idea di poter vendere la società, in fondo si tratta pur sempre di affari, e il Milan non è certo un capitale che frutta. Il fondo gestito dalla famiglia Singer

Confronto sul futuro dello stadio di San Siro mercoledì a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, tra i vertici della squadre Inter e Milan e i capigruppo dei partiti presenti in Consiglio comunale. All'incontro che si terrà nel pomeriggio dovrebbero partecipare Paolo Scaroni, presidente del Milan, e Alessandro Antonello, amministratore delegato dell'Inter, con dei

Sul futuro dello stadio Giuseppe Meazza di Milano «il procedimento che il Comune di Milano sta scegliendo è dare voce al Consiglio Comunale, in maniera che sia il consiglio stesso a dare indicazioni alla Giunta. Saranno loro a doversi esprimere». Queste le parole del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, riportate da "Radiocor". Sala ha parlato

Alessandro Altobelli, campione del mondo e vecchia gloria dell'Inter non le manda a dire su San Siro ed è contrario all'abbattimento di San Siro. "Piuttosto mi incateno" ha detto ai microfoni di Radio anch'io sport. "Demolire lo stadio di San Siro ? non se ne parla nemmeno. Allora andiamo noi li' e ci facciamo buttare giu' pure noi. Nessuno puo' abbattere San Siro. Quello stadio

Inter-Udinese, le pagelle di CalcioWeb – Terzo ed ultimo anticipo del sabato di questa terza giornata di Serie A. A San Siro di fronte Inter e Udinese, Conte contro Tudor, ex compagni alla Juventus. Il primo vuole rimanere a punteggio pieno dopo i successi contro Lecce e Cagliari, il secondo proverà a fare lo sgambetto ad un'altra milanese dopo la vittoria sul Milan alla prima. Finisce 1-0, l'Inter vince ancora grazie

Nella questione stadio Milanese Interviene il sindaco Sala prendendo tutti in contropiede. Il Corriere dello Sport racconta che ieri il sindaco di Milano ha dichiarato: "A questo punto ci sono due ipotesi sul tavolo: uno stadio nuovo a San Siro o uno stadio a Sesto San Giovanni. Io ne aggiungerei una terza: noi siamo disponibili a cedere San Siro qualora si volesse considerare anche l'ipotesi San Siro". Tutto nasce dalla

Uno degli architetti esclusi dalla prima selezione operata da Milan e Inter sui progetti pervenuti per il nuovo San Siro non cista. Sullo stadio deve decidere il Comune, dice, che rappresenta i milanesi. Non può essere una questione privata. Abbiamo raccontato nei giorni scorsi che i progetti per il nuovo stadio da quattro son stati ridotti a due. Uno dei due esclusi è lo studio di Stefano Boeri. E' lui che commenta l'esclusione. Le