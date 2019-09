New Jersey | scomparsa bimba di 5 anni | sarebbe stata fatta salire su un furgone al parco

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Le autorità del Newhanno deciso di attivare un "Amber alert" per la piccola Dulce Maria Alavez,di 5lunedì 16 settembre da ungiochi della cittadina di Bridgeton (nella Contea di Cumberland),. mentre giocava con il fratellino. Sembra che un uomo, forse di etnia ispanica, approfittando di un momento di distrazione della madre, l'abbia avvicinata e trascinata in un. Ladi Dulce Non riescono a darsi pace i genitori ed i familiari della piccola Dulce. La, lunedì pomeriggio,si trovava neldi Bridgeton (nei pressi dello zoo) con la mamma Noema Alavez, di soli 19, il fratellino di 3ed un cuginetto di 8. Dopo essersi fermati a prendere un gelato, hanno raggiunto lo spazio giochi, ma ad un certo punto, mentre Dulce giocava sull'altalena Noema si è allontanata di poche decine di metri per prendere una cosa in auto ...

dlarussoshgdr : @Riotkyo io ho detto per caso che vengo dal new jersey? - pennisi_m : RT @ENIT_italia: Buone notizie per la città di #Palermo: da maggio 2020 @UnitedAirlines opererà un volo non stop dall'aeroporto Newark Libe… - dopiot : RT @Enrico123456782: 13 milioni di euro per aver guardato dall'altra parte mentre viadotti, ponti e new jersey uccidevano più di un serial… -