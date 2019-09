MotoGP | Andrea Dovizioso | “Ad Aragon pista particolare | l’anno scorso secondo Ci

Fonte : oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Torna il Mondiale sulle due ruote. Laritorna in gara in Spagna, per il GP di, dove andrà a caccia di un risultato importante. Il pilota della Ducati infatti deve riscattare qualche controprestazione recente, il suo distacco in classifica da Marc Marquez è ormai abissale, dunque l’obiettivo sarà quello di giocarsi una vittoria parziale. Le parole dell’azzurro riportate dall’ANSA: “Motorland è una delle piste più particolari del campionato. In passato non avevo ottenuto grandi risultati, ma l’annosono stato molto competitivo e ho chiuso alposto, per cui arriviamo al weekend di gara con questo buon ricordo e questa mentalità”. Conclude: “Ovviamente, come abbiamo visto a Misano, ogni gara è un mondo a sé e tutto può cambiare da un anno all’altro, ma cercheremo di essere veloci per lottare nelle ...

