Barca contro diga a Venezia | tre morti | tra le vittime il campione Fabio Buzzi

Venezia - Barca contro la diga di San Nicolò : tre morti e un ferito. Tra le vittime il pilota Fabio Buzzi : Nello schianto sono deceduti anche due campioni di motonautica britannici. In gravi condizioni un altro pilota italiano, Mario Invernizzi

Tre persone sono morte nello scontro tra una Barca e una diga a Venezia : A Venezia tre persone sono morte e una quarta è stata ferita in un incidente che ha coinvolto una imbarcazione e una diga vicina al Lido, nel nord della laguna, intorno alle 21. I morti e il ferito si trovavano a

Venezia - Barca contro diga : tre morti e un ferito : Venezia, 17 set. (AdnKronos) - Tre morti e un ferito. E' il bilancio, pesantissimo, di un grave incidente navale avvenuto intorno alle 21 in località Lunata, appena fuori le bocche di porto tra punta Sabbioni e il Lido. Una barca offshore, che secondo le prime informazioni arriverebbe da Montecarlo

Venezia - Barca contro diga : tre morti e un ferito : Venezia, 17 set. (AdnKronos) – Tre morti e un ferito. E’ il bilancio, pesantissimo, di un grave incidente navale avvenuto intorno alle 21 in località Lunata, appena fuori le bocche di porto tra punta Sabbioni e il Lido. Una barca offshore, che secondo le prime informazioni arriverebbe da Montecarlo si è schiantata contro la diga. Sul posto tre imbarcazioni dei vigili del fuoco di Venezia, il nucleo sommozzatori e altre imbarcazioni ...

Venezia - Barca contro diga : tre morti e un ferito : Venezia, 17 set. (AdnKronos) – Tre morti e un ferito. E’ il bilancio, pesantissimo, di un grave incidente navale avvenuto intorno alle 21 in località Lunata, appena fuori le bocche di porto tra punta Sabbioni e il Lido. Una barca offshore, che secondo le prime informazioni arriverebbe da Montecarlo si è schiantata contro la diga. Sul posto tre imbarcazioni dei vigili del fuoco di Venezia, il nucleo sommozzatori e altre ...

ImBarcazione si schianta contro la diga a Venezia : 3 morti e un ferito grave : Francesca Bernasconi Gravissimo il bilancio dell'incidente nautico avvenuto questa sera alle 21, in Laguna: 3 morti e un ferito gravissimo Tre vittime e un ferito gravissimo. È il bilancio dell'incidente nautico avvenuto questa sera, intorno alle 21 a Venezia. Un'Imbarcazione offshore, probabilmente proveniente da Montecarlo si sarebbe schiantata contro la diga appena fuori dalle bocche del porto tra Punta Sabbioni e il Lido di ...

Ungheria contro l’Italia : “Pericoloso far sBarcare i migranti”. Di Maio : “Facile fare i sovranisti con le frontiere degli altri” : Tensioni tra Ungheria e Italia sulla gestione dei migranti. Il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto ha dichiarato alla televisione Mtv1 che ritiene “deplorevole e pericolosa” la decisione presa dal governo Conte 2 lo scorso weekend di far attraccare in Italia la nave della ong Ocean Viking. A lui ha replicato poco dopo il nuovo titolare della Farnesina Luigi Di Maio: “E’ facile fare i sovranisti con le ...

Risultati Liga - manita Barça contro il Valencia : la classifica aggiornata [FOTO] : Risultati Liga – Si torna in campo dopo la sosta per le Nazionali anche in Spagna. Quarto turno nel massimo campionato iberico. Finisce senza reti l’anticipo tra Maiorca e Athletic Bilbao. Domani tutte in campo le big: successo con il rischio per il Real Madrid, la squadra di Zidane ha vinto con il risultato di 3-2 contro il Levante, decisiva la doppietta dell’attaccante Benzema. L’Atletico Madrid cade in casa ...

Paura a Lampedusa - Barca carica di turisti sbatte contro uno scoglio e affonda : I passeggeri messi in salvo da motovedette e diportisti. I fatti in mattinata al largo dell'Isola dei Conigli, la spiaggia più rinomata dell’isola all'arcipelago delle Pelagie.Continua a leggere

Lampedusa - Barca carica di turisti sbatte contro uno scoglio e affonda : nessun ferito : Una barca carica di turisti, di quelle utilizzate per le escursioni, è affondata a Lampedusa dopo aver sbattuto contro uno scoglio a pelo d’acqua. L’incidente si è verificato al largo dell’Isola dei Conigli, la spiaggia più rinomata dell’isola: tutte le persone a bordo sono state tratte in salvo e non si registrano feriti. I passeggeri sono stati portati a riva da motovedette della capitaneria e da altre barche. Pochi minuti dopo il ...

Barca con turisti affonda a Lampedusa : stavano facendo un’escursione quando sono finiti contro uno scoglio : Una Barca utilizzata per escursioni turistiche, e con persone a bordo, è affondata a Lampedusa dopo essere finita contro uno scoglio a pelo d’acqua. Tutti sono in salvo e non si registrano feriti. I passeggeri sono stati portati a riva da motovedette della capitaneria e da altre barche. Pochi minuti dopo il salvataggio la Barca “Liliana” e’ affondata. L’incidente si e’ verificato al largo dell’Isola dei ...

Open Arms - sBarcati a Lampedusa gli ultimi 83 migranti. Nave sequestrata e trasferita al porto di Licata. Aperta indagine contro ignoti : Gli ultimi 83 migranti rimasti a bordo della Nave della ong Proactiva Open Arms hanno trascorso la prima notte a terra, dopo 19 giorni passati in mare ad attendere il via libera del governo italiano per l’attracco a Lampedusa. Dopo l’arrivo sull’isola, nella serata di martedì, del procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, che ha disposto il sequestro dell’imbarcazione, è stata di conseguenza ordinata l’entrata in ...

Basket - Italia sBarcata in Cina per il torneo di Shenyang : venerdì la prima sfida contro la Serbia : La Nazionale Italiana di Basket ha raggiunto Shenyang, dove parteciperà ad un torneo con Serbia, Francia e Nuova Zelanda Con il volo Atene-Pechino e il successivo trasferimento a Shenyang, la Nazionale è arrivata in Cina nel corso della nottata Italiana (prima mattina cinese). Ad accogliere la squadra, all’arrivo nell’aeroporto del capoluogo della Manciuria, oltre ad un folto gruppo di tifosi con bandiere cinesi e gigantografie dei ...

Open Arms - Elisabetta Trenta aveva programmato tutto per far sBarcare 32 migranti. Crociata contro Salvini : Dopo che il Tar del Lazio ha sospeso il decreto Sicurezza bis e ha consentito alla nave Open Arms di entrare in acque territoriali italiane, ci si mette pure Elisabetta Trenta. Il ministro della Difesa ha infatti mandato due navi militari per far trasbordare 32 migranti. Le due imbarcazioni scortano