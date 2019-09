Ascensore precipita a Riccione | quattro donne restano ferite

Ascensore arriva al piano ma non si ferma e precipita nel vuoto : muore un ragazzo di 30 anni : Un ragazzo di 30 anni ha perso la vita a causa di un guasto all’ Ascensore del palazzo dove viveva. Il fatto è accaduto a New York, l’edificio si trova sulla Third Avenue. Erano da poco passate le 8 del mattino quando è successo tutto: l’ Ascensore è arriva to al piano ma, invece di ferma rsi, è finito improvvisamente nel vuoto , impedendo al ragazzo , Sam Waisbren, di uscire. Pochi secondi prima di lui, un altro giovane è riuscito a ...

New York. Morte orribile per un 30enne : schiacciato da un Ascensore che precipita : Un uomo è morto schiacciato da un ascensore, precipitato all'improvviso al Manhattan Promenade un esclusivo edificio, nel cuore di New York. Secondo quando ricostruito dalla polizia, la vittima, 30 anni, stava uscendo dall'ascensore dal primo piano del condominio della Third Avenue quando questo, per un guasto improvviso, è precipitato nel seminterrato, facendolo rimanere bloccato tra la cabina e e la parete del pozzo al primo piano. Al momento ...