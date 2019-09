Arriva a Roma l’app Too Good To Go | da Eataly ai box del Mercato Testaccio | la Capitale

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Raggiunti oltre 230.000 utenti in soli cinque mesi dal lancio in Italia, TooTo Go, l’app che combatte lo spreco alimentare,anche a. Nata nel 2015 in Danimarca, TooTo Go è presente in 13 Paesi d’Europa con oltre 14 milioni di utenti ed è tra le prime posizioni negli App Store e Google Play. In Italia è stata accolta con grande entusiasmo, conquistando le città di Milano, Torino, Bologna, Firenze, Genova e Verona e permettendo da aprile ad oggi di salvare oltre 70.000 pasti. Ad oggi sono oltre 1.000 i commercianti che hanno aderito all’iniziativa e che hanno scelto di coinvolgere i propri clienti nella lotta contro lo spreco alimentare e il riscontro è stato decisamente positivo: viene acquistato in media oltre l’80% delle Magic Box rese disponibili dai commercianti, con picchi oltre il 95% a Torino, Bologna e Verona. Come funziona TooTo Go I ...

