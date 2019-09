Andrea Tarabbia | Il Campiello? Per uno scrittore è come la patente | io ora ho

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Il telefono squilla. Due, tre, quattro volte. “Pronto”. E prontissimo, dall’altro capo del filo, c’è, fresco vincitore della cinquantasettesima edizione del Premio. Gli chiedostia. “Nelle ultime ore mi sono sentito in una bolla: non ho visto servizi alla tv, non ho letto giornali. Mi arrivano cose, so che si parla della vittoria ma non mi rendo ancora conto di nulla”. La voce è calma, le parole tradiscono emozione, sento che sorride.Col suo Madrigale senza suono (Bollati Boringhieri), storia di musica e morte ambientata tra Cinquecento e Seicento,ha incassato 73 voti della giuria popolare di trecento lettori che ha selezionato il vincitore della cinquina presentata nel maggio scorso dalla giuria dei letterati. La vicenda narrata è quella del madrigalista e uxoricida Carlo Gesualdo da ...

