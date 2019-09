Trasfusione sbagliata | donna muore in ospedale

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 17 settembre 2019) Un errore che si verifica in un caso su tre milioni ha causato la morte di unadi 84 anni all'di Vimercate, non lontano da Monza. Per una omonimia, e per un malfunzionamento nella catena di controllo, alla paziente è stata trasfusa una sacca di sangue di un gruppo diverso dal suo. L', la Procura di Monza e il ministero della Salute hanno avviato ognuno un'indagine per stabilire le responsabilità dello sbaglio fatale.La paziente, Angela Crippa, residente ad Arcore, è stata ricoverata lo scorso 8 settembre. L'11 è stata sottoposta a un intervento chirurgico al femore con buon esito e subito dopo, come da prassi, a unadi sangue. Il gruppo sanguigno però era sbagliato: la sacca utilizzata, come è stato poi ricostruito in seguito, era destinata a un'altra paziente con lo stesso nome. Il sistema immunitario della 84enne ha avuto una reazione di rigetto e ...

SkyTG24 : Una donna di 84 anni è morta a causa di una #trasfusione di sangue sbagliata all'ospedale di #Vimercate. La dirigen… - TgLa7 : Donna muore in ospedale per trasfusione sbagliata - Corriere : Errore in ospedale, donne muore per un trasfusione sbagliata: ma come funziona la proc... -