Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2019) Verona, 17 set. (AdnKronos Salute) – Oltre 500 chilometri, ma tanti sorrisi e tanta soddisfazione al traguardo di Ride for Joy. La corsa in, partita giovedì 12 settembre da Siena e arrivata lunedì 16 settembre a Verona, è stata l’avventura intrapresa da GlaxoSmithKline per concretizzare unaagna di solidarietà a favore di, luogo di vacanza e terapia ricreativa che ospita bambini dai 6 ai 17 anni con patologie gravi e croniche in terapia o in fase di post ospedalizzazione. Così, pedalata dopo pedalata e goccia di sudore dopo goccia di sudore, il gruppo di rider è partito con un’identità internazionale – con ciclisti italiani, europei e d’oltreoceano – per arrivare, cinque giorni dopo, a firmare quell’assegno di oltre 76 mila euro che contribuirà alla ristrutturazione e all’arredamento delle ‘cabin’, le ...

TV7Benevento : 'Ride for joy', 500 km in bici per aiutare bimbi Dynamo Camp... - snafuxo : i would ride this for free PERIOD mi prendi in giro è una figata della madonna - acebionix : @Stitch11205017 ride griffin for ride unicorn -