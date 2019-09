Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 17 settembre 2019) “La guerra voglio farla a Salvini, non a Zingaretti.la comodità e mi riprendo la libertà”.lascia il Pd, costituisce gruppi parlamentari autonomi e assicura sostegno al Governo Conte. In una lunga intervista concessa ad Annalisa Cuzzocrea sul’ex premier annuncia la scissione dal Partito Democratico che, assicura, “sarà un bene per tutti”, e adduce una motivazione su tutte: “Mi fa uscire la mancanza di una visione sul futuro””. “I gruppi autonomi nasceranno già questa settimana. E saranno un bene per tutti: Zingaretti non avrà più l’alibi di dire che non controlla i gruppi pd perché saranno “dezzati”. E per il governo probabilmente si allargherà la base del consenso parlamentare, l’ho detto anche a ...

SALVINI AL SENATO: 'CONTE È IL NUOVO MONTI, GLI LASCIO LA SUA POLTRONA, LA SUA SLEALTÀ E LA SUA MANCANZA DI DIGNIT…
'Lascio il Pd'. Matteo Renzi su Repubblica: 'Mi fa impazzire quando mi danno per morto'