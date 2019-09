Diabete | una bevanda ha sorprendenti effetti positivi sui livelli di glucosio nel sangue

Diabete tipo 2 : una caratteristica fisica associata a un maggiore rischio - è un campanello d’allarme : Una ricerca pubblicata su “Diabetologia” (la rivista della European Association for the Study of Diabete s), condotta da Clemens Wittenbecher e Matthias Schulze, dell’Istituto Tedesco di Nutrizione Umana Potsdam-Rehbrueck, ha rilevato che essere alti potrebbe proteggere dal Diabete di tipo 2, mentre la bassa statura sarebbe associata a maggiore rischio di soffrirne. Lo studio ha evidenziato che ogni 10 cm di differenza in ...

Diabete - una lenticchia acquatica superfood sarebbe in grado di controllare la glicemia : E’ il risultato di uno studio compiuto da un team di ricercatori israeliani, dell'Università Ben-Gurion del Negev, insieme a colleghi tedeschi e americani, i cui risultati sono stati pubblicati su ' Diabete s Care', una rivista dell'American Diabete s Association. In due settimane un frullato di questa lenticchia acquatica , normalmente facente parte della dieta delle popolazioni sud-est asiatico, è riuscita a tenere sotto controllo i livelli della ...

Cosa deve mangiare una persona con Diabete? Esperto : gli “alimenti per diabetici non esistono” - la glicemia è alta per 3 motivi : Il diabete è la malattia del nostro secolo: stiamo assistendo a una rapida diffusione di una malattia su una popolazione ben definita, in questo caso l’umanità intera. “Stiamo assistendo a un‘epidemia. I grandi numeri richiamo grandi business e su questa malattia si sono ritagliati uno spazio molto importante gli alimenti per diabetici. Peccato, però, che non esistano,” spiega il dietista Giacomo Astrua su “MedicalFacts”, ...