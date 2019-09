Ciclismo | Mondiali 2019 | Vincenzo Nibali non ci sarà “Rispetto per la maglia | non sono

Fonte : oasport

(Di martedì 17 settembre 2019) Decisive dovevano essere le gare canadesi e così è stato:in un’intervista rilasciata a “La Gazzetta dello Sport” afferma che non prenderà parte alla prova in linea deidiin programma nello Yorkshire a fine mese a causa di uno stato di forma non adatto ad una prova iridata. Così il messinese alla “Rosea“: “Laazzurra per me è sacra e va rispettata. Nonal top e non è giusto che porti via il posto a un compagno“. Del resto i patti con il CT Davide Cassani erano stati chiari fin da subito: “Risentiamoci dopo il Canada e faremo il punto“. Così è stato. Un percorso certamente non da scalatori, unito ad un’annata con Giro e Tour hanno fatto sì che il siciliano non potesse essere al top della forma nelle due gare canadesi, propedeutiche alla rassegna iridata. I posti in squadra per la ...

