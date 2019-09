Biglietti Milan-Inter | come acquistare i tickets per il derby di Serie A del 21 settembre

Simply Red a Milano nel 2020 - Biglietti in prevendita per la data al Mediolanum Forum di Assago : Simply Red a Milano nel 2020 per un unico concerto in Italia. L'evento è in programma al Mediolanum Forum di Assago, la data è quella del 16 novembre del prossimo anno. I Simply Red presenteranno il nuovo album di inediti dal titolo Blue Eyed Soul in uscita l'8 novembre in tutto il mondo, un disco dalle sonorità funky che vivrà dal vivo sui palchi di palasport e arene europee. Sono al momento 33 le date attese in Irlanda, Gran Bretagna e ...

The 1975 a Milano nel 2020 - Biglietti in prevendita per l’unico concerto in Italia : The 1975 a Milano nel 2020 per un unico concerto in Italia in programma sabato 28 marzo. Il Fabrique sarà la location che accoglierà l'unico evento nella nazione dei The 1975 e i biglietti saranno disponibili per l'acquisto nei prossimi giorni al prezzo di 37 euro + diritti di prevendita per posto unico intero non numerato. Gli iscritti a My Live Nation potranno acquistare i biglietti per il concerto dalle ore 10.00 di giovedì 19 settembre in ...

Lino Guanciale al FeST – Festival delle serie TV di Milano : info date e prezzi dei Biglietti : Atteso Lino Guanciale al FeST, il FeSTival delle serie TV alla sua seconda edizione a Milano. Ideato dai giornalisti Marina Pierri e Giorgio Viaro, l'evento ospita anteprime in esclusiva, incontri con attori e registi, dibattiti con gli esperti del settore. Quest'anno il FeST ha come tema "breaking stereotypes" per raccontare come il linguaggio seriale possa combattere gli stereotipi. Tra i protagonisti dell'evento, Amazon Prime ...

Green Day a Milano nel 2020 - Biglietti in prevendita per l’unico concerto in Italia : I Green Day a Milano nel 2020 per un unico concerto in Italia. Era attesa una grande notizia alle ore 18.00 di oggi e in modo puntuale è stata svelata: si tratta delle date del tour mondiale dei Green Day che farà tappa anche in Italia per un unico evento atteso a Milano. Vincitori di 5 Grammy Awards e inseriti nella mitica Rock and Roll Hall of Fame, i Green Day annunciano ai fan Italiani che il 10 giugno 2020 all’Ippodromo SNAI San Siro ...

Michele Bravi raddoppia a Milano - Biglietti in prevendita per la seconda data : Michele Bravi raddoppia a Milano! Dopo il sold out lampo della prima data, l'artista aggiunge una seconda data. I biglietti per il concerto in programma il 19 ottobre al Teatro San Babila sono esauriti ed è stata annunciata oggi la seconda data del 20 ottobre presso la stessa location. I biglietti per il concerto del 20 ottobre saranno disponibili in prevendita da martedì 11 settembre 2019 a partire dalle ore 11:00 online su TicketOne e via ...

Michele Bravi in concerto a Milano dopo il dramma dell’incidente : info e Biglietti in prevendita : Michele Bravi in concerto a Milano dopo la tragedia che l'ha colpito nel mese di novembre del 2018. L'artista di Città di Castello torna quindi dal suo pubblico per un live che si preannuncia molto speciale, nella serata del 19 ottobre, al Teatro San Babila. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati a cominciare dalle 11 di martedì 10 settembre, mentre i punti vendita autorizzati a partire dalle 11 ...

Milan-Inter - vendita libera : Biglietti da 75 euro : Milan Inter prezzi biglietti – Mancano poco più di due settimane al derby tra Milan e Inter, primo grande big match di Serie A per le due milanesi. Il club rossonero, padrone di casa nell’occasione, ha aperto la vendita libera per la stracittadina, iniziata nella giornata di ieri. Dopo le fasi di vendita riservate agli […] L'articolo Milan-Inter, vendita libera: biglietti da 75 euro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...

Slipknot a Milano nel 2020 - Biglietti in prevendita per l’unico concerto in Italia : Un concerto degli Slipknot a Milano nel 2020: la data è quella dell' 11 febbraio, la location quella del Mediolanum Forum di Assago. I biglietti per l'unica tappa Italiana della tournée 2020 del gruppo saranno disponibili in prevendita da venerdì 30 agosto su TicketOne e TicketMaster e relativi punti vendita fisici. Gli iscritti al fanclub ufficiale degli Slipknot OutsideTheNine avranno accesso alla pre-sale esclusiva dalle ore 9.00 di ...

Udinese-Milan - venduti già più di 10 mila Biglietti : A meno di due settimane dall’inizio del campionato tutti i calciofili iniziano a fare il conto alla rovescia e non vedono l’ora di dover pensare ai tre punti da conquistare sul campo. Tra le gare in programma alla prima giornata c’è quella della Dacia Arena dove l’Udinese, protagonista di un’annata caratterizzata da qualche alto e […] L'articolo Udinese-milan, venduti già più di 10 mila biglietti è stato ...

Biglietti in prevendita per Jovanotti a Linate - da mezzogiorno a mezzanotte a Milano l’ultimo Jova Beach Party : Jovanotti a Linate per un ultimo concerto del suo tour estivo. La data è quella del 21 settembre, ultimo giorno d'estate, occasione ideale per chiudere la tranche di eventi speciali che lo vedono ancora protagonista sulle spiagge italiane per tutto il mese di agosto. L'ultimo Party di Jovanotti non sarà in spiaggia. Forse le difficoltà riscontrate nel corso dell'organizzazione di alcuni degli eventi o magari la volontà di inserire un ...

Dal primo ottobre non si venderanno più Biglietti e abbonamenti solo ferroviari per viaggiare tra Milano e Monza : Lo ha deciso la giunta regionale di centrodestra: si potranno usare solo i nuovi biglietti integrati, in certi casi a costi parecchio maggiori

Doppio concerto di Francesco De Gregori a Milano - al via le prevendite dei Biglietti : Il concerto di Francesco De Gregori a Milano raddoppia. Il live per orchestra che farà tappa anche all'Arena di Verona il 20 settembre non si concluderà quindi con la data del 23 bensì con quella del 24 settembre. I biglietti sono in prevendita dalle 11 del 31 luglio su tutte le piattaforme online e tramite call center, mentre i punti vendita abituali saranno attrezzati a cominciare dal 7 agosto. La consegna avverrà secondo le modalità ...

Biglietti in prevendita per i concerti di Gigi D’Alessio a Roma e Milano nel 2020 : Sono in prevendita i Biglietti per i concerti di Gigi D’Alessio a Roma e Milano nel 2020. L’artista partenopeo è quindi pronto a tornare sul palco per il supporto del suo prossimo disco di inediti che rilascerà come seguito naturale di 24.02.1967, che aveva pensato in occasione della sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo. Le date sono quelle del 20 gennaio al Mediolanum Forum di Assago e quella del 24 gennaio al Palazzo ...