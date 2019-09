Alto Adige | neonato trovato morto in una scarpata | ordinata l’autopsia

Crisi - Unterberger (Autonomia) : “Se aumenta l’Iva chi vive in Alto Adige andrà a fare la spesa in Austria” : Se non si riesce a evitare l’aumento dell’Iva “la nostra popolazione che vive in Alto Adige potrebbe andare a fare la spesa in Austria“. Lo ha detto Julia Unterberger, presidente del gruppo per le Autonomie del Senato, parlando dopo aver incontrato Mattarella L'articolo Crisi, Unterberger (Autonomia): “Se aumenta l’Iva chi vive in Alto Adige andrà a fare la spesa in Austria” proviene da Il Fatto ...

Orso M49 ora ricercato anche in Alto Adige - ordinanza di cattura della provincia di Bolzano : Dopo quella di Trento, anche la provincia di Bolzano ha emesso una ordinanza di cattura per l'Orso M49, l'animale in fuga dall'inizio del luglio scOrso dopo essere riuscito a scappare dal recinto del Casteller (Trento) scavalcando un muro elettrificato. A differenza della prima però, quest’ultima non prevede l’abbattimento dell’animale. La decisione è arrivata dopo aver accertato lo sconfinamento del plantigrado dal Trentino alla zona di Passo ...

M49 - anche in Alto Adige un'ordinanza per la cattura : Dopo lo sconfinamento dell'orso dal Trentino alla zona di Passo Oclini-Passo Lavazè, il presidente Kompatscher autorizza anche l'uccisione "se diventa pericoloso". L'appello del ministro Costa: "Usate cautela, non ammazzatelo"

L'orso M49 è in Alto Adige : un escursionista lo ha incontrato : L'orso M49 è in Alto Adige: un escursionista lo ha incontrato Un uomo ha raccontato di essersi imbattuto nell'animale nei pressi della gola Bletterbach. L'orso, scappato un mese fa da un recinto in Trentino, negli ultimi giorni avrebbe distrutto alcune arnie in Val di Fiemme e lasciato orme in territorio ...

L'orso M49 avvistato in Alto Adige da un escursionista : "Mi tremavano le gambe" : Continua la caccia all'animale che si sta spostando verso nord, a poca distanza dalla provincia di Bolzano

Orso M49 : escursionista lo incontra in Alto Adige : Ieri, nei pressi della gola Bletterbach in Alto Adige, un escursionista ha incontrato l’Orso M49, scappato oltre un mese fa da un recinto in Trentino: l’incontro è avvenuto lungo un sentiero poco battuto nella zona Butterloch, ha raccontato il 64enne al quotidiano Dolomiten. “Mi tremavano le gambe. Si scherza sempre su eventuali incontri con l’Orso, ma quando lo incroci davvero ti passa la voglia di ridere“, ha ...

Incendio in Alto Adige : distrutto un fienile a Roncadizza : Vigili del fuoco al lavoro in val Gardena a causa di un Incendio che distrutto un fienile a Roncadizza, nel comune di Ortisei, vicino all’hotel Scherlin. L’allarme e’ scattato verso le 16.45. Secondo le prime informazioni, l’edificio residenziale adiacente non sarebbe interessato dall’Incendio. Sul posto anche i carabinieri ed i sanitari. L'articolo Incendio in Alto Adige: distrutto un fienile a Roncadizza sembra ...

L'Orso M49 sarebbe ore in fuga dal Trentino in direzione Alto Adige : L'Orso bruno M49-Papillon è il più grande ricercato dell'estate. L'ultimo luogo di avvistamento, alcuni giorni fa, sulle pendici della Marzola, la montagna di Trento mentre le ultime orme rilevate, ieri mattina in una zona fangosa tra i boschi di Faedo sopra la valle dell'Adige quindi ormai prossimo a sconfinare in Bassa Atesina in provincia di Bolzano. L'orsetto - diventato un po' il simbolo dell'estate 2019 ...

Alto Adige - la protesta degli Schuetzen per la toponomastica : coprono 600 cartelli tedeschi : Gli Schützen Altoatesini hanno messo in atto una spettacolare protesta, coprendo la scritta tedesca su seicento cartelli stradali. Negli ingressi delle località Altoatesine il nome tedesco è stato coperto con la scritta Dna Seit 97J, ovvero “deutsch nicht amtlich seit 97 Jahren” (non ufficiale da 97 anni). I Cappelli piumati affermano in una nota di voler protestare in questo modo “contro l’ingiustizia iniziata nel 1922 e ...

L’orso M49 prosegue la fuga e si sposta verso l'Alto Adige : L’orso M49 prosegue la fuga e si sposta verso l'Alto Adige L’animale è fuggito un mese fa dal recinto elettrificato del Centro faunistico del Casteller. Le ultime tracce trovate a Giovo, vicino al confine con la Provincia di Bolzano. Gli esperti pensano che l'orso si stia spostando verso nord, dopo aver vagato sulla ...

A Ferragosto rispunta l'orso M49. È diretto verso l'Alto Adige : l'orso bruno M49 sarebbe diretto verso l'Alto Adige e quindi starebbe lasciando la zona della Marzola, montagna che si trova a sud di Trento, non distante dal centro faunistico del Casteller da dove un mese fa era fuggito. Questa mattina, in seguito a una segnalazione di alcuni cacciatori di Faedo, i forestali hanno rilevato orme nel fango nel territorio del Comune di Giovo a poca distanza dal confine con la Provincia di Bolzano. La conferma ...

Si schiantano in moto contro auto : due motociclisti morti in Alto Adige in poche ore : Due incidenti in poche ore in Alto Adige: la prima vittima è un centauro svizzero morto dopo l'impatto contro un'auto sulla Statale 40 a Burgusio. poche ore dopo a perdere la vita in un incidente simile un 25enne di San Candido (Bolzano). Negli ultimi mesi almeno 15 motociclisti hanno perso la vita nella Regione.Continua a leggere

Maltempo Alto Adige : messo in sicurezza il Rio della Costa in Val Senales : Un violento temporale, nello scorso mese di giugno, aveva provocato l’ingrossamento e l’esondazione del Rio della Costa, in Val Senales (Bolzano). Dal corso d’acqua erano fuoriusciti massi di grandi dimensioni e altro materiale, che erano giunti sino ai margini del lago di Vernago. Immediato l’intervento dell’Ufficio sistemazione bacini montani ovest dell’Agenzia per la protezione civile, che nei giorni scorsi ...

Maltempo - grandine e alberi sradicati in Alto Adige. Da mercoledì allerta anche al Centro-Nord : Meteo ancora fortemente instabile. Un violento temporale con grandine e forti venti si è abbattuto sull'Alto Adige causando diversi danni: molti alberi secolari sono stati sradicati e...