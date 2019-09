Università | benvenuti cari Duemila Siete i primi padroni di un secolo da costruire

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2019) Le matricole in arrivo sono, salvo eccezioni, nate nel 2000. Questo innesca nella mia mente riflessioni “da vecchio”. Lo so, non saranno tanto differenti dai ragazzi del 99 che si iscrivono al secondo anno; anche per loro valgono i consigli che davo ai loro predecessori, sia per chi ha già scelto sia per i pochi che non lo avesse già fatto. Lo so,e millennio sono in realtà iniziati a capodanno del 2001; tuttavia quel “due” là davanti ha un fascino per cui abbandono la razionalità e, in cuor mio, li considero idelche ci ospita. Quella data, quell’anno ha stimolato tanti sogni, tante utopie e distopie. Ci sono almeno due canzoni sul 2000; una è di Bruno Martino del 1959, in cui curiosamente c’è una profezia rovesciata: “nelnoi non mangeremo più, prenderemo quattro pillole e la fame sparirà. Nelogni cosa cambierà, ma l’amore ...

