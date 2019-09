“Overdose” Addio alla bella e dannata per eccellenza | stroncata a 36 anni

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 16 settembre 2019) Sarebbe stata un overdose a causare la morte di Claudia Ochoa Félix, meglio conosciuta come la “‘Kim Kardashian” del Cartello messicano di Sinaloà. Secondo quanto riportato dal quotidiano Tribuna, la donna, modella di 34con un grande seguito sui social, aveva partecipato a una festa a base di droga e alcol la notte tra sabato e domenica a Culiacán, la più grande città nello Stato di Sinaloa in Messico, prima di recarsi nella zona residenziale di Isla Musala. A chiamare i soccorsi, scrive il Fatto Quotidiano, è stata un’amica quando ha visto che la 34enne non si risvegliava. I medici accorsi sul posto non hanno potuto fare altro che costatarne la morte. Definita la “regina del narcotraffico”, Claudia Ochoa Félix era una delle donne più potenti del mondo della droga messicano, moglie di José Rodrigo Arechiga, leader, oggi incarcerato, del braccio armato del Cartello del boss Joaquín ...