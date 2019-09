Instagram - come vedere i «mi piace» nascosti sui post degli amici : Da qualche settimana Instagram ha deciso di oscurare il numero di «mi piace» dai post degli utenti. Che sia il feed o il profilo, quel numero magico che ha fatto la fortuna di vip e influencer non si vede più sotto a foto e video, sostituito dalla scritta «piace a» seguita dal nome di un amico e da un «altri» generico. Il social ha voluto «mettere in risalto la foto o il video, senza essere distratto dai ...

Google ripesca le foto del passato come fossero storie di Instagram : Google (Photo by Lyu Liang/VCG via Getty Images) Google foto ha inserito una nuova funzionalità per rievocare i ricordi legati a vecchie fotografie e video in un formato che assomiglia alle storie di Instagram. La funzione Memorie sarà disponibile per tutti gli utenti con l’aggiornamento distribuito dal 13 settembre. Precedentemente Google foto suggeriva agli utenti di riscoprire le foto fatte in un determinato giorno creando una scheda tramite ...

Spam su Instagram - ecco come potrai scegliere chi può contattarti : Instagram, i trucchi per usarlo meglioSeguire @InstagramInstagram, i trucchi per usarlo meglioInstagram, i trucchi per usarlo meglioMusicaShoppingInstagram, i trucchi per usarlo meglioInstagram, i trucchi per usarlo meglioScegli gli hashtag giustiCura il profiloNon seguire profili palesemente falsiFantasia ma non troppaLascia commenti e cuoriciniOcchio al momentoE occhio alla frequenzaPersonalizza le fotoFai breccia nella Popular pageConnetti ...

Come silenziare post e storie Instagram : Il numero di seguaci e di seguiti su Instagram aumenta di giorno in giorno e con loro anche le storie e i post pubblicati. C’è chi però non risulta interessato a determinati contenuti e preferisce leggi di più...

Facebook come Instagram : via contatore like/ Svolta contro dipendenza da popolarità? : Facebook come Instagram: via contatore like dai post: 'mi piace' visibili solo dall'autore. La Svolta è stata decisa contro la dipendenza da popolarità?

Facebook come Instagram : pronti a dire addio ai like : Solo l'autore del post potrà sapere quanti "mi piace" ha ricevuto: ma l'azienda non ha ancora chiarito quando verrà introdotta la novità

Come cancellare cache e dati Instagram su iPhone e Android : Dato che utilizzate molto l’app del popolare social network fotografico, vi siete accorti che occupa parecchio spazio sul vostro dispositivo e quindi cercate un modo per recuperare memoria. All’interno di questo nuovo tutorial odierno andremo leggi di più...

Come capire se qualcuno è entrato nel tuo Instagram : Sono sempre più frequenti i tentativi da parte degli hacker di entrare su profili Instagram altrui. Nonostante il lavoro svolto dagli sviluppatori del famoso social network per mantenere al sicuro gli account dei propri utenti, leggi di più...

Lofter Date - l’evento della Versiliana dedicato ai giovani talenti è un successo : una giornata tra storie di Instagram - autografi e accendini (come ai concerti di quindici anni fa…) : I più giovani non sono neanche adolescenti, i più adulti sfiorano trent’anni appena: il parco della Versiliana martedì 27 agosto si è riempito di ragazzi per Lofter Date, l’appuntamento del festival dedicato ai giovani talenti. Parco gremito per l’incontro con Elisa Maino e Vale Vedovatti (16 anni entrambe e centinaia di migliaia di follower) seguite da Gordon, la parrucca bionda più famosa del web, in tour con il suo primo romanzo (Tu che mi ...

Come usare Instagram su Linux : Su Android, iOS e Windows 10 è possibile sfruttare l’applicazione ufficiale per controllare in qualsiasi momento il feed del popolare social network fotografico. Su Linux, invece, si può fare ciò esclusivamente dal sito Internet in leggi di più...

Instagram : come funziona Threads - la nuova app per mandare messaggi : Facebook sta sviluppando una nuova app di messaggistica chiamata Threads, destinata a prendere il posto del Direct su Instagram e che potrebbe essere il trampolino di lancio della nuova super-app che dovrebbe fondere insieme anche Whatsapp e Messenger. Progettata inizialmente per funzionare alla perfezione con i tuoi contatti Instagram, Threads è pensata nell'ottica di superare le chat tradizionali permettendoti di condividere con gli ...

Instagram - come far nascere una star a 4 zampe : Esalta la sua personalità unicaCambia outfitMettilo in posaConcentrati sulla qualitàUsa le didascalieSii costantePrepara la scenaDante the catDante the catDante the catDante the catDante the catDante the catDante the catCani, gatti, coniglietti e furetti. Quanti like abbiamo messo alle pet star di Instagram? Tenerezza, belle immagini e situazioni divertenti rendono ogni post irresistibile, tanto che abbiamo deciso che anche il nostro piccolo ...