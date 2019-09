Il ghiaccio marino artico sta raggiungendo un’estensione minima record nel 2019 | “Entro

Record negativo dell’estensione del ghiaccio marino artico nel mese di luglio : potrebbe indicare un inverno più freddo del solito [GALLERY] : I mesi estivi sono stati eccezionalmente caldi sul Circolo Polare artico, causando una rapida fusione del ghiaccio, e l’estensione del ghiaccio marino ha fatto registrare un Record negativo a fine luglio e all’inizio di agosto. Solo il periodo del 15-18 luglio non è rientrato nel Record negativo, come mostra un’analisi di Andrej Flis per Severe Weather Europe. Il minimo assoluto solitamente si verifica a settembre. Uno dei grafici della NSIDC ...

Il ghiaccio marino artico scomparirà completamente a settembre : un incubo per orsi polari e foche : Il ghiaccio marino artico potrebbe scomparire completamente a settembre ogni estate, diversamente da quanto previsto dal suo 'ciclo vitale', questo significa che orsi polari e foche rischiano di non sapere dove allevare i piccoli e trovare cibo: la colpa è tutta del riscaldamento globale, ecco cosa succede.Continua a leggere

Fermi tutti - gli inverni sono gelidi non perché perdiamo ghiaccio marino : ma non è una buona notizia : I ricercatori sostengono che a rendere gli inverni così gelidi in Nord America e in Asia non sia la perdita del ghiaccio marino, della banchisa, come sostenuto in passato da altri studi. A determinare il calo drastico delle temperature in alcuni paesi del nord sarebbe comunque il riscaldamento globale: ecco come.Continua a leggere