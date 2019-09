Il fan remake di Dino Crisis in azione nel primo gameplay trailer

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 16 settembre 2019) Negli ultimi tempi abbiamo seguito da vicino l'evolversi del fandirealizzato con Unreal Engine 4. E ora, finalmente, siamo in grado di ammirare ildi questo interessante progetto.Il team che sta lavorando a questosi chiama "team Arklay". Il gioco utilizzerà una prospettiva in terza persona e promette di essere simile a Resident Evil 2. In altre parole, il team creerà nuovi ambienti 3D che assomigliano a quelli delgioco.Questomette in mostra alcuni dei primi ambienti, così come Regina e i raptor. Il filmato ci fornisce anche un'idea delle meccaniche di gioco e dei cambiamenti della nuova prospettiva in terza persona.Leggi altro...

Eurogamer_it : Primo gameplay trailer per il fan remake di #DinoCrisis. - FPSREPORTER : Vediamo il primo video gameplay del fan remake di Dino Crisis - crucioh : RT @JonesMusic98: Quando due fandom di altri remake litigano e non mettono in mezzo (alla cavolo) i fan di #skamitalia Fandom di Skam Ita… -