Georgette Polizzi e Davide Tresse si sono sposati con rito simbolico

Georgette Polizzi e Davide Tresse si sono sposati - le nozze della coppia il 15 settembre : "Spero di arrivare all'altare senza carrozzina", aveva detto Georgette Polizzi, e pare avercela fatta. Le nozze sono il sigillo di un amore tra i due che negli ultimi anni ha dovuto fronteggiare il brutto male di Georgette Polizzi, che ha scoperto tempo fa di essere affetta da sclerosi multipla.

Georgette Polizzi continua la lotta contro la sclerosi (e ha tanto da insegnarci) : Coraggiosa e sempre sorridente, nonostante tutto: Georgette Polizzi dimostra, ancora una volta la sua forza postando su Instagram una foto commovente. Uno scatto che, come rivela la stilista ed ex protagonista di Temptation Island, ha un significato molto importante. Nell'immagine vediamo Georgette in ospedale mentre termina l'infusione del farmaco che le consente di "tenere a bada" – come dice lei – la

Georgette Polizzi durante la terapia : "È una foto brutta - ma per me è la più bella del mondo" : Georgette Polizzi è tornata a parlare sul suo profilo Instagram durante le terapie che tengono a bada la sua malattia. Affetta da sclerosi multipla, come da lei stessa annunciato lo scorso anno, l'ex protagonista di Temptation Island ha voluto condividere un momento particolarmente importante, che possa essere monito di speranza e forza per coloro che come lei devono affrontare quotidianamente questa battaglia.

Georgette Polizzi non molla: 6 ore di infusione per la sclerosi multipla. Come sta la stilista Più di un anno fa, più precisamente a maggio 2018, Georgette Polizzi confessava di essere stata colpita dalla sclerosi multipla. Un periodo buio, difficile da digerire. Non poteva essere altrimenti visto che si tratta di una malattia che non