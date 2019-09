È partita la guerra mediatica tra Conte e Sarri | l’interista ricorda le parole di Sarri a

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 16 settembre 2019) La Gazzetta dello Sport accende la sfida già tra Antonioe Maurizio. Quando l’interista parla di ‘fatturato’, si riferisce allediai tempi di Napoli. Nel 2016 disse: “abbiamo grandi giocatori ma da qui a competere con la Juve ce ne passa alla lunga il fatturato pesa”. Oggi comanda la Juventus su questo aspetto, dove però l’Inter non può certo lamentarsi. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Leggi anche: VIDEO –te Andujar? Che papera contro il Boca Juniors Razzismo a Verona – La Società attacca, etichetta razzista scucita. Rispetto per i veronesi Elmas strega tutti – GdS – Adl ha già aggiunto una riga nel capitolo plusvalenze Emergenza Juventus – A Firenze senza gioco, a Madrid senza due titolari L'articolo Èlatra, l’interistaledi...

giusyoni : Uno sport come il calcio, dovrebbe essere spettacolo per famiglie, che vanno festanti alla partita con le sciarpe d… - tutticonvocati : ??Nei dopo partita di sabato inizia il derby d'Italia tra #Conte e #Sarri: è subito guerra tra orari delle partite,… - JeanVal22582217 : @gaelle14juillet @ilmessaggeroit Brutta l'espressione bellicista 'al contrattacco'. Non è guerra né partita di cal… -