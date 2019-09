Come vestirsi in stile anni ’70 con i colori autunnali

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 16 settembre 2019) Complice il tanto atteso arrivo nelle sale di 'Once Upon a Time in Hollywood' dove imperversa lo’70, non vediamo l’ora di indossare capi daie dalle linee inconfondibili di quel decennio. In realtà avevamo avuto una preview di questo gradito ritorno già lo scorso gennaio, quando sono state presentate le collezioni moda uomo relative all’A/I 2019-20. C’è poi chi questol’ha eletto emblema del proprio brand,Gucci, da diverso tempo. Le caratteristiche tanto amate nei capi e negli accessori di quell’epoca ci sono tutte e le ritroviamo in diversi brand,Givenchy, Celine, Etro, Saint Laurent e Michael Kors. Una buona notizia non solo per i nostalgici, ma anche per i tanti giovani e le numerose celeb che amano questo genere. Se vi state chiedendo quale sia il modo migliore per ...

icaruzfalls : RT @xkag0me: ma sti cazzi sul come vestirsi il primo giorno di scuola ormai è da cinque anni che ci sto in questa scuola e mi hanno vista a… - panicanddie : mi fa cringiare ma voglio capire come faceva a vestirsi così bene e she's giving TIPS quindi ???? - dobsbean : Ma ognuno potrà vestirsi come vuole senza sentirsi giudicato o dovete cagare 24/7 il cazzo? I mean -