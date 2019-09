Traffico Roma del 15-09-2019 ore 19 | 30

Fonte : romadailynews

(Di domenica 15 settembre 2019) RALLENTAMENTI PERINTENSO SULLA DIRAMAZIONESUD TRA SAN CESAREO E LA BARRIERA DISUD, IN DIREZIONE DEL GRA. CODE PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA L’USCITA PER LA VIA C. COLOMBO E VIA LAURENTINA; A SEGUIRE RALLENTAMENTI PERTRA APPIA ENINA. CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA -TERAMO TRA IL GRA E VIALE PALMIRO TOGLIATTI IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST. UN INCIDENTE SULLAFIUMICINO INCOLONNA ILTRA L’USCITA PER LA A12-CIVITAVECCHIA E IL GRA, IN DIREZIONE DI. CODE PER INCIDENTE ANCHE VIA AURELIA TRA ARANOVA E MALAGROTTA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. LAVORI SULLA VIA SALARIA INCOLONNANO ILTRA VIA DI VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE. CODE A TRATTI PERINTENSO SULLA VIA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN ...

