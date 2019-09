Tante novità per appassionati di gaming

Tante novità in arrivo con la Google Fotocamera dei Google Pixel 4 : ecco che cosa c’è di nuovo : Continuano le anticipazioni sulle funzionalità della Fotocamera dei Google Pixel 4, grazie al file apk di Google Fotocamera 7. L'articolo Tante novità in arrivo con la Google Fotocamera dei Google Pixel 4: ecco che cosa c’è di nuovo proviene da TuttoAndroid.

MotoGp – Dalla bega Quartararo alle novità Yamaha - Valentino Rossi svela : “ecco cosa sarà imporTante per capire se avrò la voglia di continuare dopo il 2020” : Valentino Rossi a 360 gradi a Misano: il Dottore tra forti emozioni ed importanti novità alla vigilia del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini I tifosi italiani della MotoGp sono pronti per assistere al Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, il vero Gp di casa di Valentino Rossi. Il Dottore ha iniziato la sua settimana coronando un suo grande sogno, avendo l’opportunità di guidare la sua M1 in strada, Dalla sua Tavullia ...

Che leak - sui Google Pixel 4 : 6 GB di RAM - foto - colori e Tante novità per la fotocamera e Assistant : Nuove anticipazioni di aiutano a delineare il quadro di Google Pixel XL: zoom 8X, 6 GB di RAM e una inedita colorazione arancione insieme alla più classica bianca. L'articolo Che leak, sui Google Pixel 4: 6 GB di RAM, foto, colori e tante novità per la fotocamera e Assistant proviene da TuttoAndroid.

VIDEO Ferrari con Tante novità nel GP del Belgio - ala anteriore e posteriore a bassissimo carico : La Ferrari si è presentata con diverse novità al GP del Belgio 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputa sullo storico tracciato di Spa. Le Rosse vanno a caccia della prima vittoria stagionale e il tracciato delle Ardenne sembra essere particolarmente congeniale alle Rosse che possono sfruttare al meglio tutta la loro velocità. Ala anteriore e ala posteriore sono a bassissimo carico, ci sono state delle modifiche sull’upper-flat rispetto ...

Il mistero di Death Stranding si dirada : Tante novità ufficiali da Hideo Kojima : Si scrive Death Stranding, si legge mistero. O almeno, così è stato fino a pochissimo tempo fa, quando il nuovo videogame firmato da Hideo Kojima doveva ancora esibire le sue particolarissime bellezze in occasione della Gamescom 2019 in quel di Colonia. Nonostante il creatore della saga di Metal Gear avesse più volte regalato ai fan trailer e scampoli di gameplay, solo la kermesse videoludica tedesca ci ha permesso di farci un'idea più ...

Tante novità in arrivo su Google Chrome - Play Store Web e Ricerca : ecco quali sono : Google sta testando un'interfaccia rinnovata per il Play Store per semplificare l'installazione delle applicazioni sui vari dispositivi, inoltre i badge non letti potrebbero arrivare nelle schede e nei segnalibri di Google Chrome che potrebbe presto evidenziare alcune parti di un articolo nei siti web in base in base alla loro query di Ricerca. L'articolo Tante novità in arrivo su Google Chrome, Play Store Web e Ricerca: ecco quali sono ...

HP OMEN Command Center si aggiorna con Tante novità - tra cui i Rewards : Al Gamescom di Colonia 2019, tra le tante novità di HP è stato annunciato l’OMEN Command Center 4. Questa nuova versione dell’hub dedicata alla famiglia OMEN è disponibile per qualsiasi PC Windows 10 tramite Windows Store. Con questa versione HP sta aumentando di livello il Command Center con nuove potenti funzionalità progettate per renderlo un hub di gioco centrale. Rewards Beta Con il lancio di Rewards Beta, (offerto da ...

Xiaomi conferma che MIUI 11 sta per arrivare - con Tante novità : Il Product Director ed Experience Chief di Xiaomi per l'interfaccia MIUI ha lasciato intendere che il lancio della prossima versione dell'interfaccia utente Android personalizzata non è lontano. La società ha affermato che MIUI 11 si posiziona come un "nuovo sistema operativo unico" e oltre alle nuove funzionalità, affronterà anche la questione relativa agli annunci pubblicitari. L'articolo Xiaomi conferma che MIUI 11 sta per arrivare, con ...

Tante novità in arrivo su Instagram : nuova modalità Boomerang - Layout nelle storie e molto altro : Instagram sta preparando moltissime novità per la sua applicazione per Android: ecco la nuova modalità Boomerang per le storie e l'uso di Layout, insieme a filtri per la notifiche e molto altro. L'articolo Tante novità in arrivo su Instagram: nuova modalità Boomerang, Layout nelle storie e molto altro proviene da TuttoAndroid.

C'è una imporTante novità sui risarcimenti per i danni da fumo passivo : Vanno risarciti i danni agli eredi di un dipendente morto a seguito di una malattia conseguente al fumo passivo nel luogo di lavoro, anche se all'epoca dei fatti non era ancora entrata in vigore la legge Sirchia sul divieto assoluto di fumo nei locali chiusi. Lo sottolinea la Cassazione, affermando che, in presenza di "eventi lesivi verificatesi in pregiudizio del lavoratore e casualmente ricollegabili alla nocività dell'ambiente di lavoro" ...

Bake Off Italia 7 : Tante le novità per la settima stagione! : Bake Off Italia 7 ritornerà il 30 agosto sul piccolo schermo di Real Time e darà il via a una nuova sfida a base di dolci, pasticceria e scontri fra i diversi concorrenti. Il cook talent firmato BBC è prodotto da Magnolia (Banijay Group) per Discovery Italia e ancora una volta vedrà Benedetta Parodi alla guida della sua settima edizione. Le novità non mancheranno, anche se vengono confermati nel frattempo i tre giudici Ernst Knam, Damiano ...

Xiaomi Mi 9 SE si aggiorna alla MIUI 10.3.4.0 con patch di sicurezza di luglio e Tante altre novità : Xiaomi Mi 9 SE ha iniziato a ricevere l'aggiornamento alla MIUI 10.3.4.0 con le patch di sicurezza del mese di luglio e una sfilza di gradite novità. L'articolo Xiaomi Mi 9 SE si aggiorna alla MIUI 10.3.4.0 con patch di sicurezza di luglio e tante altre novità proviene da TuttoAndroid.

Rallylegend 2019 : aperte le iscrizioni. E Tante novità : Dal 10 al 13 ottobre andrà in scena l’edizione 2019 di Rallylegend, nella cornice della Repubblica di San Marino. Rallylegend è diventato un brand noto in tutto il mondo e l’evento richiama, ogni anno, campioni, equipaggi, splendide vetture, giornalisti e media nonché pubblico appassionato ormai da ogni angolo del globo. Perché lo spettacolo che va […] L'articolo Rallylegend 2019: aperte le iscrizioni. E tante novità sembra ...

