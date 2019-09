Neymar | “Volevo andar via | ma ora penso solo al Psg e a voltare pagina”

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 15 settembre 2019) “È ora di girare la pagina”. Così la star del Psg,, al termine della sfida di ieri contro lo Strasburgo in Ligue 1 riferendosi all’infinita telenovela sul suo possibile trasferimento. “Non ho nulla contro i fan, niente contro il Paris Saint-Germain, tutti sanno che volevomene, è quello che volevo. È ora di girare pagina, oggi, sono un giocatore del Paris Saint-Germain, darò tutto sul campo” ha detto il brasiliano autore di un gol straordinario che ha permesso al club parigino di superare lo Strasburgo a tempo scaduto. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo: “Volevovia, ma oraal Psg e apagina” CalcioWeb.

