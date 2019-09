Milan | Verona non è fatale ma… quasi! Zero idee anche con l’uomo in più | ci pensa Piatek

Fonte : sportfair

(Di domenica 15 settembre 2019) Ilsoffre a, ma torna a casa con i tre punti. Il gioco latita, la mano di Giampaolo stenta a vedersi: si vede invece quella di Gunter che genera il rigore trasformato dache spezza il digiuno Domenica di Serie A ricca di gol ed emozioni che si chiude con una sfida in controtendenza sul piano dello spettacolo. La trasferta disi conferma, ancora una volta, complicata per ilche rischia di trasformare l’ennesima sfida in casa degli scaligeri in una partita ‘’, come da tradizione. La gara si mette subito bene per i rossoneri che si ritrovano in vantaggio numerico grazie all’espulsione di Stepinski che stende Musacchio con una mossa da MMA. Ospiti che però non riescono a far valere la superiorità numerica e anzi, con ilrintanato dietro, fanno ancor più fatica a creare una trama di gioco in grado di far male agli avversari. I giocatori di ...

AntoVitiello : Riassunto del primo tempo del Milan a Verona: zero tiri in porta e possesso palla sterile. In superiorità numerica. - AntoVitiello : Decide un rigore pesantissimo di #Piatek. Il #Milan vince a #Verona ma fatica tremendamente, e per ora non si vedon… - SkySport : ???? Serie ?? – 3^ Giornata ?? #VeronaMilan 0-1 ? rig. #Piatek (68’) ? -