Incidente stradale sulla Vittoria Comiso | auto si ribalta

Tragedia in Tunisia - bimba italiana di 10 anni perde la vita in un Incidente stradale : Tremendo incidente stradale ad Hammamet, in Tunisia: pulmino travolge taxi con a bordo una famiglia italiana. A causa del violento impatto ha perso la vita Giulia P., di soli dieci anni: lievemente feriti entrambi i genitori e il fratellino più piccolo. L'incidente e la corsa in ospedale I fatti si sono verificati nella giornata di sabato, 7 settembre 2019, ad Hammamet, località costiera tunisina situata a sud-est di Cap Bon. Giulia stava ...

La tragica fine dei due Lorenzo : amici del cuore morti in un Incidente stradale a nove anni di distanza : Lorenzo Lunghi, morto qualche giorno fa sulla Livorno-Genova, e Lorenzo Guarnieri, travolto e ucciso da uno scooterista...

Lutto a Caserta - Mauro perde la vita a 25 anni in un Incidente stradale : Tragico incidente stradale sulla Appia nella notte tra sabato 7 e domenica 8 settembre: un'automobile con a bordo tre ragazzi si è ribaltata mentre gli occupanti facevano ritorno a casa da una festa. A perdere la vita è stato Mauro Simone, venticinquenne alla guida del veicolo; feriti anche gli altri due amici, poi trasportati d'urgenza presso il vicino Ospedale di Maddaloni. Il tragico impatto e i primi soccorsi I fatti si sono verificati ...

Napoli - grave Incidente stradale in moto : 26enne in fin di vita : Napoli prega per Giuseppe Menale, il ventiseienne che nella giornata di ieri ha perso improvvisamente il controllo del suo motorino schiantandosi al suolo. Il ragazzo, stando a quanto si apprende dalle prime testimonianze, non indossava il casco. Il tremendo impatto Si chiama Giuseppe ed è un grande tifoso del Napoli il giovane che nella serata di ieri è stato vittima di un tremendo incidente stradale che potrebbe costargli la vita: il ragazzo ...

Berlino - auto sulla folla in una via del centro : 4 morti. I vigili del fuoco : “Incidente stradale” : Un’auto in corsa ha travolto diverse persone che passeggiavano su un marciapiede nel centro di Berlino. Secondo i media tedeschi, ci sono almeno 4 morti. Una delle vittime sarebbe un bambino. I vigili del fuoco della capitale tedesca lo riferiscono in un tweet, parlando di un grave “incidente stradale”. Secondo le prime informazioni un suv della Porsche avrebbe travolto una folla di passanti. Anche il conducente è rimasto ...

Primo "Incidente" autostradale. M5S contro De Micheli sul caso Atlantia : Il Governo gialloverde ha iniziato a sgretolarsi subito dopo lo strappo sulla Tav Torino-Lione. Ora il nuovo esecutivo come Primo scoglio incontra proprio quello delle Infrastrutture, in particolare la revoca o meno della concessione ad Autostrade, che oggi il neo ministro dei Trasporti Paola De Micheli ha escluso parlando solo di revisione. Quanto basta per far infuriare il Movimento 5 Stelle che, dal 14 agosto 2018, giorno del crollo del Ponte ...

Michele Bravi - dopo l’Incidente e l’accusa di omicidio stradale torna a esibirsi : ecco quando sarà il concerto a Milano : Michele Bravi torna a cantare e ad esibirsi sul palco. A quasi un anno dal terribile incidente in cui rimase coinvolto e in cui perse la vita una donna, il cantante vincitore della settima edizione di XFactor ha in programma un concerto piano e voce che si terrà al Teatro San Babila di Milano il prossimo 19 ottobre. I biglietti sono disponibili su Ticketone da martedì 10 settembre 2019 a partire dalle ore 11:00 e in tutti i punti vendita ...

Medicina - Aurora Andrisano muore a soli 4 anni in un Incidente stradale : Tragedia a Medicina, nel bolognese, nella tarda serata di lunedì: una Fiat Punto, con a bordo una giovane madre e le sue due figlie finisce fuori strada e precipita in un fossato. Aurora Andrisano, la figlia più piccola, è stata ricoverata presso l'Ospedale Maggiore, dove è poi deceduta il giorno seguente a causa delle numerose ferite riportate. Il tragico incidente e il decesso di Aurora in ospedale Doveva essere il preludio di una vita ...

Morta Kylie Rae Harris - la cantante country ha avuto un Incidente stradale con un pirata della strada : aveva 30 anni : È Morta a 30 anni in un incidente stradale causato da un pirata della strada in stato di ebbrezza la cantante country Kylie Rae Harris, astro nascente della musica americana. Lo schianto è avvenuto nella notte di mercoledì 4 settembre: Kylie era in viaggio per Taos, nel New Mexico, dove avrebbe dovuto esibirsi in un locale quando è rimasta coinvolta in un violento scontro tra tre auto, in cui è Morta anche la guidatrice di un’altra ...

Musica in lutto : la cantante morta in un Incidente stradale. Aveva 30 anni : Mondo della Musica in lutto per la giovanissima cantante morta a soli 30 anni in un incidente stradale. La tragedia è avvenuta nella notte di mercoledì 4 settembre a Taos, in New Mexico, dove Kylie Rae Harris, astro nascente della Musica country, si stava recando al Big Barn Dance dove era attesa per un’esibizione. La Harris è rimasta coinvolta in uno scontro tra 3 auto, in cui è deceduta anche la conducente di un’altra vettura, una ragazza di ...

Tragico Incidente stradale - morto Lashawn Daniels autore di Lady Gaga e Beyonce : Big Shizz, produttore e cantautore, è morto in un incidente stradale nella Carolina del Sud. Aveva scritto le canzoni più famose di artisti come Lady Gaga, Beyoncè e Jennifer Lopez, È morto tragicamente all’età di 41 anni il musicista statunitense Lashawn Daniels, per tutti Big Shizz. Il produttore nato nel New Jersay è stato vittima di un fatale incidente d’auto avvenuto nella notte del 3 settembre scorso nella Carolina del Sud. A ...

Kevin Hart - grave Incidente stradale : «Resterà paralizzato dal collo in giù». Ma la moglie assicura : «Starà bene» : Kevin Hart è rimasto coinvolto in un grave incidente automobilistico. L'attore e comico, secondo indiscrezioni, avrebbe riportato ferite gravi alla schiena. L'incidente è...

Bologna - tragico Incidente stradale a Medicina : muore una bimba di 4 anni : Per Aurora, la piccola bambina di soli 4 anni rimasta coinvolta in un brutto incidente stradale nella serata del primo settembre scorso, non c'è stato nulla da fare. Il sinistro si è verificato a Medicina, nel bolognese: la piccola si trovava in auto con sua madre, che ha 32 anni, e con sua sorella, una 14enne. Le due donne sono rimaste gravemente ferite, ma non sarebbero in pericolo di vita. Le condizioni della piccola sono apparse da subito ...

Kevin Hart - grave Incidente stradale : l’attore resterà paralizzato e non tornerà a parlare : Kevin Hart è rimasto coinvolto in un grave incidente automobilistico. L’attore e comico avrebbe subito un trauma spinale che comporterebbe la paralisi completa dal collo in giù e un danno irreversibile alla laringe. L’incidente è avvenuto a Hollywood. «E’ con profondo dolore che annunciamo che Kevin Hart resterà paralizzato», ha fatto sapere il portavoce dell’attore. «Ha subito un trauma al collo e alle corde vocali, ...