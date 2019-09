Ilary Blasi | gaffe a Verissimo | «Farfallina? No io ho la farfallona» Gelo | ma la

Fonte : attualitavip.myblog

(Di domenica 15 settembre 2019)infila unahot dietro l’altra. Ospite di Silvia Toffanin, già dall’entrata in studio non riesce a contenere la sua carica esplosiva. Il primo ingresso nella trasmissione che stiamo seguendo su Leggo.it, infatti, è fuori scaletta: laruba la scena alla padrona di casa per presentare l’ospite Alberto Urso, vincitore dell’ultima edizione di Amici. Vestita di un abito tailleur con un profondo spacco, la moglie di Francesco Totti si accomoda sullo sgabello che le è stato assegnato e tira su la gonna per non restare del tutto scoperta. La Toffanin controlla che sia tutto a posto, poi commenta: «Tanto tu non hai la», facendo riferimento all’ormai famoso tatuaggio di Belen Rodriguez.risponde prontamente: «No, io ho la».in studio, ma la Toffanin insiste a rimarcare il doppio senso: ...

zazoomblog : Francesco Totti e Ilary Blasi in crisi? «Abbiamo iniziato a baciarci solo da due anni» - #Francesco #Totti #Ilary… - xxaferditaxx : ILARIA ILARY ILLARÌ BLASI SEI VITA, TE SE AMA ALLA FOLLIA, SEI LA MIA CACIARONA PREFERITA. MANCHERAI COME L'ARIA AL… - 80Ciaccarini : 'Francesco Totti non lo farebbe mai'. Ilary Blasi spiazza tutti con queste parole: -