Il crossover tra Riverdale e Katy Keene prende il via sul ring | Archie si mostra nella

Come funzioneranno i crossover tra Grey’s Anatomy e Station 19 e perché saranno comprensibili per tutti : L'annuncio dell'intenzione di creare sempre più eventi crossover tra Grey's Anatomy e Station 19 ha generato un po' di confusione nel pubblico, soprattutto per la volontà di creare un universo narrativo sempre più integrato, attraverso un certo numero di episodi che incroceranno storie e personaggi del medical drama col suo spin-off sui pompieri. Il 26 settembre Grey's Anatomy debutta su ABC con la sua stagione dei record, la sedicesima, con ...

Ci sarà un crossover tra Hawaii Five-0 e Magnum P.I.? Il creatore dei due show ha già qualche idea : L'universo creato da Peter M. Lenkov si espande. Sebbene non ci sia ancora stato un vero e proprio crossover televisivo tra Hawaii Five-0 e Magnum P.I., l'ideatore e showrunner di entrambi è determinato a far sì che le strade dei suoi personaggi si incontrino. Quando accadrà? Lenkov spera il prima possibile all'inizio della prossima stagione. A TV Line, il creatore dei due show targati CBS ha dichiarato che lui e gli sceneggiatori sono già al ...

Minecraft incontra DuckTales grazie a questo simpaticissimo crossover : grazie ad un interessante e simpaticissimo crossover, il mondo di DuckTales viene catapultato in quello di Minecraft. Presentato sotto forma di pacchetto, la mappa è disponibile all'interno del mercato di gioco.Questa include tutti i posti che i fan conosceranno: Paperopoli, il Forte di Paperon de' Paperoni, la piramide di Toth-Ra ed il Monte Maiverest. Oltre a questo ci sono skin di personaggi come appunto Paperon de' Paperoni, Qui, Quo e Qua, ...

Fortnite incontra Dark Souls in questo strabiliante crossover creato da un fan : Dark Souls e Fortnite non potrebbero provenire da mondi più diversi: uno, un cupo RPG fantasy per giocatore singolo e cooperativo e l'altro, uno sfavillante Battle Royale. Eppure, c'è chi è riuscito ad unire i due giochi e che ha pubblicato il tutto attraverso un video mozzafiato.Dark Souls Prepare to Build Edition è una creazione dello Youtuber LaffenGas: il video ha luogo a Città Pinnacoli, editata per l'occasione con elementi dedicati al ...

Chicago P.D. e Chicago Fire : stasera il crossover tra le due serie su Italia 1 : Chicago PD 5 e Chicago Fire 6, anticipazioni puntate in onda govedì 8 agosto su Italia 1. L’episodio crossover A differenza delle settimane precedente stasera su Italia 1 non andrà in onda solo la quinta stagione di Chicago PD, ma andrà in onda insieme a un episodio di Chicago Fire. Il motivo è semplice, il sedicesimo episodio di Chicago PD 5 e il tredicesimo episodio di Chicago Fire 6 sono collegati tra loro e condividono la stessa trama, ...

Grey's Anatomy e Station 19 - meno crossover ma una storia d'amore condivisa tra le due serie : Grey's Anatomy proseguirà fin quando Ellen Pompeo, Shonda Rhimes e il resto del cast principale vorrà continuare a farlo.La presidente di ABC Entertainment Karey Burke, durante l'incontro al TCA (Television Critics Association) press tour ha ribadito quello che ormai da tempo è diventato ovvio: arrivata alla quindicesima stagione, con altre due stagioni già previste, diventando così il medical drama con più episodi della tv, Grey's Anatomy ...

Crisis on Infinite Earths tra Black Lightning e Kevin Conroy : le novità e le date del maxi crossover : Chi si è lamentato per le poche informazioni rilasciate allo scorso Comic-Con 2019, non può fare altrettanto dopo l'incontro con la stampa di ieri visto che The CW ha rivelato novità importanti su Crisis on Infinite Earths. Sapevamo già che il crossover di dicembre si sarebbe protratto fino a gennaio e che tutte le serie dell'Arrowverse (presto CwVerse) sarebbero state coinvolte ma non sapevamo ancora i dettagli di questo maxi progetto, almeno ...