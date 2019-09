I medici le avevano diagnosticato un cancro in uno stato molto avanzato ma poi

Fonte : baritalianews

(Di domenica 15 settembre 2019) Ia una giovane donna unall’utero da Papilloma Virus. Una diagnosi che poi è risultata essere totalmente sbagliata perchè a trarre in inganno i dottori erano stati i pigmenti dei numeosi tatuaggi che la giovane donna aveva disegnati sul corpo. I tatuaggi della donna si illuminavano durante gli esami come se fossero delle cellule cancerogene. Idetto alla donna che aveva pochi mesi di vita perchè ilsi era propoagato in quasi tutto il corpo. La donna americana ha deciso di non fermarsi a una prima diagnosi e si è recata da un altro medico, il dottore Eskander di Orange Country che rifacendo le analisi ha scoperto l’incredibile anomalia. I pigmenti dei tatuaggi della donna in particolare di uno sul bacino si illuminavano durante l’esame come le cellule cancerogene. La donna era ...

