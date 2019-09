Un' altra verità si fa strada su Salvini e la crisi d' agosto

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 14 settembre 2019) Con il passare dei giorni gli animi si calmano, i pensieri trovano una forma più compiuta e, in qualche modo, anche gli obiettivi si fanno più chiari. Ed allora, alla vigilia dell’appuntamento di Pontida, si può proporre una versione diversa delladi governo alle nostre spalle, una versione che inquadra con angolo visuale nuovo le scelte del leader della Lega Matteo. Versione che trova conferme interloquendo con diversi esponenti del partito, in molti casi anch’essi impegnati nella ricostruzione di quanto accaduto davvero.Torniamo alla situazione di fine luglio, in cuiè “alfa e omega” della politica italiana, inseguito (con sua piena collaborazione) da selve di microfoni, telecamere e smartphone in ogni momento della giornata. Egli è il politico italiano più importante, in vetta ai sondaggi, ...

