Schwazer e doping L' inchiesta rischia il niente colpevoli

Atletica - caso Alex Schwazer : oggi la perizia del Ris. Ronci : “Atleta immune dal doping”. Provette manomesse? : oggi pomeriggio (attorno alle ore 16.30) il Ris di Parma presenterà a Walter Pelino, Gip di Bolzano, la perizia che segnerà una svolta definitiva nel caso Alex Schwazer . Il marciatore è stato squalificato in seguito a una posività al doping riscontrata il 1° gennaio al 2016, al rientro dopo il primo stop inflittogli nel 2012 per un’altra positività in quel caso confessata alla vigilia delle Olimpiadi di Londra. L’altoatesino si è ...

Caso Schwazer – Le rivelazioni dell’allenatore Donati : “è un doping creato in laboratorio” : Sandro Donati analizza il Caso Schwazer: le parole dell’allenatore dell’atleta altoatesino dopo la squalifica per doping Non si è ancora chiuso il Caso Schwazer: l’atleta altoatesino squalificato per doping, a detta sua e del suo allenatore ingiustamente. Ospiti al 40° Meeting di Rimini, Schwazer ed il suo allenatore hanno commentato la situazione: “con l’aiuto della magistratura emergerà tutto ...