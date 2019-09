Pole a Vinales | poi Espargaro Terzo tempo Quartararo

MotoGp - Vinales in Pole davanti a Espargaro e Quartararo. Settimo tempo per Valentino Rossi : E’ di Maverick Vinales il miglior tempo nelle Q2 delle qualifiche del Gp di San Marino. Il pilota della Yamaha ufficiale partirà dalla pole position con il tempo di 1.32.265 davanti a un felicissimo Pol Espargaro e al francese Fabio Quartararo, sempre tra i migliori nelle libere del weekend. Vinales ha strappato la prima pole alla Ktm a tempo ormai scaduto, quando nel box del team austriaco era già iniziata la festa. Ottimo quarto tempo per ...