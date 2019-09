M5S | si apre la partita dei capigruppo

Pd apre alle alleanze regionali con M5S. Di Maio frena : Umbria, Emilia Romagna, Calabria. Poi anche Toscana e Marche. Dai territori passa l’ipotetica alleanza strutturale tra Pd e Movimento 5 Stelle. alle prossime elezioni regionali il rischio di una debacle democratica è reale mentre i pentastellati nelle consultazioni locali non hanno mai brillato. Nonostante questo, l’idea di Dario Franceschini, benedetta anche dal segretario dem Nicola Zingaretti, di stringere alleanze con i ...

Nicola Zingaretti apre all'alleanza alle Regionali - fonti M5S tagliano corto : "Non è all'ordine del giorno" : La coalizione Pd-M5s non va oltre il governo. In occasione delle Regionali i grillini hanno ufficialmente negato la possibilità di presentarsi uniti anche alle elezioni. In mattinata, il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha rilanciato l'idea di Dario Franceschini: "Bisogna rispettare le realtà loc

Elezioni Umbria - Zingaretti apre all'alleanza con M5S. Salvini : vinceremo noi : Matteo Salvini va all'attacco dell'alleanza Pd-M5S che potrebbe concretizzarsi anche nell'imminente tornata regionale in Umbria. «L'alleanza Pd-M5s per le regionali? La...

"La strada intrapresa è ragionevole" - ha detto Roberto Fico sull'alleanza M5S-Pd : Il Presidente della Camera dei deputati Roberto Fico ritiene che la democrazia diretta è complementare, ma non sostitutiva della democrazia rappresentativa e che nel Movimento è giunta l'ora di fare una discussione il cui perno “deve essere la collegialità”. In un'intervista al Fatto Quotidiano, il Presidente di Montecitorio afferma che “oggi il M5s è molto complesso, con una vasta partecipazione. Servono nuove forme per aumentare la ...

Autostrade - Zingaretti apre a M5S : “Revisione concessioni giusta - serve verifica” : Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ribadisce quanto inserito nel programma di governo e apre ai 5 Stelle e all'ipotesi di revisionare le concessioni, a partire da quelle autostradali della società Aspi, gestita da Atlantia: "Bisogna mettere al primo posto la sicurezza dei cittadini, quindi è giusto andare ad una revisione delle concessioni, ad una verifica degli investimenti sul campo della sicurezza”.Continua a leggere

Palermo : Catania apre al M5S - ‘tempi maturi per allargare maggioranza’ : Palermo, 10 set. (AdnKronos) – E’ appena nato e il governo giallorosso fa già sentire i suoi influssi fino al Comune di Palermo. Stamattina, con un post su Facebook, l’assessore comunale all’Ambiente Giusto Catania, componente di Sinistra Comune, ha teso la mano al M5S parlando di “tempi maturi per allargare la maggioranza in Sala delle Lapidi e al governo della città”. “Siamo stati i primi a voler ...

Palermo : Catania apre al M5S - ‘tempi maturi per allargare maggioranza’ (2) : (AdnKronos) – “Mi pare che sia maturo il tempo, anche alla luce della nuova fase politica nazionale, per allargare la maggioranza in Sala delle Lapidi e al governo della città – prosegue l’assessore della giunta Orlando – Credo che la nascita del nuovo governo Conte possa perfino appianare i dissensi interni al gruppo consiliare grillino, che nel frattempo si è lacerato, e consentire una nuova fase della vita ...

M5S - in Europa si riapre il dialogo con il gruppo dei Verdi : “Pronti per un confronto serio - abbiamo molti punti in comune” : Il nuovo governo giallorosso ha cambiato l’immagine dell’Italia agli occhi dell’Unione europea, dopo gli scontri ripetuti con l’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ma anche quella dello stesso Movimento 5 Stelle. Passato dal cercare un accordo con diverse famiglie europee, senza successo, e poi dalla formazione di un nuovo gruppo, mai nato a causa degli scarsi risultati ottenuti dai partner europei alle ...

M5S porta Fraccaro a Chigi - ora si apre partita deleghe. Usa : “Fiducia in Italia - non vediamo l’ora di collaborare” : Archiviata la partita dei ministeri, tra i contraenti del patto di governo si apre ora la partita delle deleghe. La nomina a sottosegretario alla Presidenza del Consiglio di Riccardo Fraccaro potrebbe essere letta come un ulteriore tassello, dopo la scelta di puntare sul premier Giuseppe Conte, per costruire un governo a trazione M5s. Tuttavia, fonti parlamentari Pd invitano alla cautela e ad aspettare di vedere come andranno distribuite le ...

Graziano Delrio chiude la porta : "Non faccio il ministro del governo Pd-M5S". Ma poi la apre ai migranti : Un altro big del Pd ha deciso di farsi da parte: nessuno, tra chi occupa la prima linea democratica, vuole metterci la faccia - in vesti di ministro - nel governo giallorosso con il M5s. In questo caso si parla del capogruppo Graziano Delrio, indicato dalle indiscrezioni dalla vigilia tra i papabili

Il nuovo governo Pd-M5S dà fiducia ai mercati : spread apre a 150 : La nascita del nuovo governo Pd-M5s diffonde fiducia sui mercati. Dopo l’esito della base del Movimento 5 stelle che ha dato il via libera all’allenza per un esecutivo giallo-rosso, lo spread tra Btp e Bund apre a 150 punti base, dai 158 della chiusura di ieri, con un tasso di interesse sul decennale italiano che aggiorna il minimo storico allo 0,82%.