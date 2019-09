Il Napoli ritrova il copione di Ancelotti | 2-0 alla Sampdoria Mertens è il divo | Elmas

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 14 settembre 2019) Le partite semplici non esistono. Ma nel giorno del battesimo del nuovo stadio San Paolo, ildinon vuole sfigurare. E sfodera una prestazione che cresce col passare dei minuti e col progressivo affievolirsi dellatargata Di Francesco (terza sconfitta in tre partite). Ilvince 2-0. Con doppietta di Dries: una rete per tempo. Entrambe da centravanti d’area. La prima su cross basso di Di Lorenzo; la seconda servita su un piatto d’argento da Fernando Llorente entrato in campo da un paio di minuti. Come annunciato,(ammonito nel primo tempo) mette mano al turn over. Lascia a riposo Manolas,n, Insigne. E arruola tra i titolari Maksimovic,e Lozano. Gli azzurri regalano sprazzi del gioco voluto dall’allenatore: cambi di gioco, accelerazioni, pressing alto. Il secondo tempo è una recita a senso unico. Il ...

