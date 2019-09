Ancelotti | «Llorente è un giocatore di calcio»

Serie A - conferenze stampa 3^ giornata : Ancelotti : “Ok Milik e Insigne - Llorente possibile titolare”. Sarri : “Niente turnover in questa fase”. Conte : “Aspetto il miglior Sanchez” : conferenze stampa 3 giornata- Ecco le conferenze stampa della 3^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Fiorentina-Juventus, poi Napoli-Sampdoria e poi Inter-Udinese. Napoli-Sampdoria Ancelotti: “Le condizioni del San Paolo? Speriamo domani sia tutto ok. La mia è stata una esternazione fatta con il cuore. Gli spogliatoi dovevano essere consegnati il 31 […] L'articolo Serie A, conferenze stampa 3^ giornata: Ancelotti: ...

Serie A - conferenze stampa 3^ giornata : Ancelotti : “Ok Milik e Insigne - Llorente possibile titolare”. Sarri : “Niente turnover in questa fase”. Conte : “Aspetto il miglior Sanchez” : conferenze stampa 3 giornata- Ecco le conferenze stampa della 3^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Fiorentina-Juventus, poi Napoli-Sampdoria e poi Inter-Udinese. Napoli-Sampdoria Ancelotti: “Le condizioni del San Paolo? Speriamo domani sia tutto ok. La mia è stata una esternazione fatta con il cuore. Gli spogliatoi dovevano essere consegnati il 31 […] L'articolo Serie A, conferenze stampa 3^ giornata: Ancelotti: ...

Ancelotti : “Llorente può giocare domani. Anche io potrei giocare 90' dipende da quello che faccio in campo” : Carlo Ancelotti in una conferenza stampa che riserva non poche sorprese e lezioni di calcio. Parlando del nuovo arrivato Fernando Llorente che nei giorni scorsi aveva ammesso di non essere sicuro di avere nelle gambe tutti i 90′ della gara contro la Sampdoria, ma di essere comunque a disposizione del mister, Ancelotti ha spiegato «Io potrei giocare 90′ minuti? Dico di sì, dipende da quello che l’allenatore mi chiede di fare in ...

Serie A - conferenze stampa 3^ giornata : Ancelotti : “Ok Milik e Insigne - Llorente possibile titolare”. Sarri : “Non ci sarà turnover in questa fase” : conferenze stampa 3 giornata- Ecco le conferenze stampa della 3^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Fiorentina-Juventus, poi Napoli-Sampdoria e poi Inter-Udinese. Napoli-Sampdoria Ancelotti: “Le condizioni del San Paolo? Speriamo domani sia tutto ok. La mia è stata una esternazione fatta con il cuore. Gli spogliatoi dovevano essere consegnati il 31 […] L'articolo Serie A, conferenze stampa 3^ giornata: Ancelotti: ...

Napoli - Ancelotti in conferenza : “Comunicato sugli spogliatoi?” il tecnico risponde così. E su Llorente… : “San Paolo? Stanno procedendo i lavori celermente. Speriamo che domani sia tutto a posto. Crediamo che sarà tutto ok. La mia esternazione è stata fatta col cuore. Quando arrivi al 10 settembre è ancora gli impianti non sono stati consegnati al Napoli è normale un po’ di agitazione. L’argomento è chiuso, domani avremo lo spogliatoio finito. Si poteva fare soltanto un po’ prima. Tralasciamo il discorso spogliatoio, ...

De Laurentiis : 'Ancelotti voleva Llorente - non Icardi - a Napoli tutti tifosi juventini' : La Serie A quest'anno potrebbe essere sicuramente più competitiva rispetto allo scorso anno, quando la Juventus ha dominato e, a sei giornate dalla fine del campionato, era già campione d'Italia. Napoli ed Inter sono pronte a battagliare con la società bianconera, nonostante la squadra di Ancelotti abbia subito la prima sconfitta alla seconda giornata proprio contro la Juventus. A proposito della società campana, ha parlato al Corriere dello ...

Sconcerti a Radio Marte : “Ancelotti deve trovare il giusto equilibrio - Llorente scelta azzeccata” : Mario Sconcerti, durante l’edizione di Marte Sport Live ha dichiarato: “Llorente è stata una mossa azzeccata. Il Napoli ha la riserva del centravanti che potrà essere decisiva nel corso degli ultimi venti minuti. Quanti gol farà Llorente? “Io credo che se lo spagnolo arrivasse a sette-otto gol sarebbe già un risultato.” Esiste un piccolo caso Milik? Credo che qualcosa attorno a Milik esista. Ancelotti a Dimaro ...

Llorente : «Sono pronto per la Samp se Ancelotti me lo dice» : Llorente ha scelto il Napoli e lo ha atteso, lo ha confermato lo stesso giocatore nella conferenza stampa di presentazione a Castel Volturno e adesso vede l’ora di scendere in campo per aiutare la squadra e realizzare tanti gol. Si è messo subito al lavoro «Ho cercato di allenarmi da solo in questi 3 mesi ma non è lo stesso farlo da solo,ma penso di non essere arrivato male, ma c’è tanto da lavorare per mettermi in forma. Ma sono pronto a ...

Napoli - entusiasmo Llorente : “Fondamentale Ancelotti”. E sullo scudetto fa sognare i tifosi… : Torna a giocare in Italia Fernando Llorente. L’attaccante spagnolo, dopo l’esperienza alla Juve di qualche anno fa, è stato acquistato dal Napoli. Queste le sue parole nella conferenza stampa di presentazione. “Ho aspettato tre mesi il Napoli perché è una grandissima squadra, la seconda in Italia in questi ultimi anni e avevo tanta voglia di tornare a giocare qui e giocare la Champions League. Ho avuto tante opzioni ma ...

Llorente : «Quando ti chiama un allenatore come Ancelotti che ha vinto tutto ti convince subito» : Tante cose quelle che Fernando Llorente ha detto nella sua conferenza di presentazione ufficiale al Napoli. Tanto entusiasmo sicuramente per cominciare questa nuova avventura che lo troverà avversario della sua ex squadra la Juve. L’ho già battuta una volta» ha detto, ricordando però che una partita non è un campionato e che bisogna lavorare duro. Per fortuna il Napoli non ha la stessa pressione della Juve, ha ricordato Llorente, ed è ...

Ancelotti pensa a Lozano e Llorente per l’attacco contro la Sampdoria : Ancelotti sta approfittando della sosta per valutare bene lo stato di salute della squadra e cercare nuove soluzioni tattiche che gli permettano di non ripete prestazioni come quella di Torino. contro la Sampdoria potrebbe esserci l’esordio di una strana coppia, Lozano-Llorente., secondo la Gazzetta dello Sort che garantirebbe rapidità, qualità e forza fisica. L’esterno messicano ha dimostrato anche durante gli impegni della Nazionale di ...

Llorente - lavoro differenziato a Castel Volturno. Ancelotti lo vorrebbe i campo con la Samp : Mentre si gode Napoli, il mare e i tifosi che lo aspettano fuori dall’hotel, è tempo di lavorare per Llorente che dovrà approfittare di questa settimana di sosta per rimettersi in corsa. lavoro differenziato per lui a Castel Volturno sotto la guida dei preparatori atletici. L’idea di Ancelotti, secondo la Gazzetta dello Sport, è di gettarlo nella mischia subito, senza aspettare oltre. D’altra parte, il giocatore s’è presentato già in ...

CorSport : Llorente - la carta in più per Ancelotti : Uno come Llorente il Napoli non lo ha mai avuto, scrive il Corriere dello Sport. Un fisico bestiale, come i centravanti di altri tempi. Esperienza da vendere. Un giocatore che può “sconfiggere la disperazione”. Qualcuno a cui aggrapparsi “nei roventi finali da ‘dentro o fuori'”, da utilizzare “contro le difese schierate ed arroccate”. Un curriculum di tutto rispetto, il suo e la disponibilità a sedersi ...

Gazzetta : l’arrivo di Llorente dimostra che con Ancelotti la mentalità del Napoli è cambiata : Hanno sempre fatto clamore i passaggi di giocatori del Napoli alla Juve, scrive la Gazzetta (vedi Higuain, tra gli altri). Stavolta, invece, nel caso di Fernando Llorente, il cammino è inverso. L’attaccante però, in mezzo, ha vissuto tanto altro. Ecco perché i tifosi del Napoli lo hanno accolto con entusiasmo, mentre quelli bianconeri hanno dimostrato un po’ di delusione, a leggere i commenti sui social. Llorente ha una lunga ...