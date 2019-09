Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2019) Giusto giusto quarant’anni fa Pietro Mennea da Barletta correva, a Città del Messico, i suoi leggendari 200 metri in 19”42. Un record durato un sacco di anni, fino alle Olimpiadi di Atlanta del 1996. Un record di 16 anni e 324 giorni che gli valse il soprannome di ‘Freccia del Sud’. Proprio come il treno delle Ferrovie dello Stato che partiva dalla Sicilia e arrivava a Milano. Istituito negli anni 50, fu uno dei mezzi delle migrazioni epocali che spopolarono il Sud e diedero all’immaginario collettivo la fotografia di un paese arretrato, contadino, disperato, di emigranti con le valigie di cartone, il pane con la frittata e i venditori abusivi di caffè come nel film di Nanni Loy Cafè Express. Ma la Freccia del Sud non era veloce come Mennea: ci metteva quasi un giorno, il viaggio della speranza. Ma almeno, assieme ad altri treni dai nomi suggestivi (il “Treno del Sole” che portava dalla ...

Cascavel47 : Un Frecciargento per rimettere la Calabria in connessione col mondo - Noovyis : (Un Frecciargento per rimettere la Calabria in connessione col mondo) Playhitmusic - - LeFrecce : Scopri il nuovo collegamento Frecciargento da #Sibari a #Bolzano con fermate a #Paola, #Scalea, #Napoli Afragola e… -