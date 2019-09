Straniero accusato di violenza sessuale su una bambina di 10 anni

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 13 settembre 2019) Fabrizio Tenerelli Secondo quanto finora ricostruito, uno, pare nordafricano, avrebbe spinto contro il muro una bimba di 10, palpeggiandola, mentre la madre stava parcheggiando in una centralissima via di Ventimiglia, in provincia di Imperia Una madre che parcheggia l’auto; lache apre la portiera ed esce di corsa dall’abitacolo per salire sul marciapiede. Infine, unoche le si avvicina, spingendola contro un muro per poi palpeggiarla. E’ una storia inverosimile quella che sarebbe accaduta, intorno alle 20 di ieri, nella centralissima via Cavour, a Ventimiglia, in provincia di Imperia. Usiamo il condizionale, perché la vicenda, che è mantenuta sotto stretto riserbo giudiziario dai carabinieri, si basa su una serie di testimonianze al vaglio degli inquirenti. Ad allontanare l’aggressore, che potrebbe trattarsi di nordafricano, sono stati ...

DavideCrusader : Per essere più precisi, visto che ci vivo, si tratta di UNO STRANIERO assassinato che illegalmente viveva in… -