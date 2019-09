Per salvare il clima | agli scienziati non resta che la disobbedienza civile?

Incidente Arena Po - gli operai morti Per salvare i colleghi : Nel grave Incidente avvenuto giovedì ad Arena Po, in provincia di Pavia, sono morti 4 lavoratori: i due titolari di un’azienda e due loro operai, tutti di origine indiana: “Hanno cercato di aiutarsi a vicenda”

Bordoni : soluzione Per salvare la Capitale non può essere solo politica : Roma – Davide Bordoni, coordinatore romano di Forza Italia: Prendiamo atto del lavoro della Magistratura per fare chiarezza su tutte quelle vicende che hanno portato la manutenzione delle scale mobili delle Metropolitane di Roma in una situazione di endemico disservizio. Non si deve entrare nel merito delle indagini ma, in fondo, quello che è accaduto resta sotto gli occhi di tutti. Adesso l’augurio è che l’inchiesta sulle scale ...

Pisolino pomeridiano miracoloso Per la salute : anche breve - da quale malattia può salvare : Il Pisolino pomeridiano non gode di buona stampa, come sanno bene i lettori di Topolino che ricordano Paperino sbracato sull' amaca, emblema del fannullone e dormiglione, a fronte del dinamico zio Paperone che per rilassarsi si tuffa tra i suoi dollari. Ma numerosi studi, e ultimo quello di un'équip

Animali : una speranza Per salvare il rinoceronte bianco del Nord - creati 2 embrioni : Si fa sempre più concreta la speranza di salvare dall’estinzione il rinoceronte bianco settentrionale. Un consorzio internazionale di scienziati, tra cui l’italiano Cesare Galli, utilizzando gli ovociti raccolti dalle due femmine rimaste e lo sperma congelato di maschi deceduti, ha creato con successo due embrioni di rinoceronte bianco settentrionale. Gli embrioni sono ora conservati in azoto liquido, pronti per essere trasferiti in ...

Salvare post Instagram : Perché è importante : Oltre ai mi piace, anche i salvataggi stanno diventando il metodo di coinvolgimento più importante che i vari brand, presenti sul social network fotografico, testano in questo momento. All’interno di questo articolo, dunque, andremo a leggi di più...

Australia - un’Arca di Noè Per salvare i pesci dei fiumi dalla siccità : Un’Arca di Noè vera e propria. Non per salvare le specie animali dal diluvio, ma dalla siccità. Avviene in Australia dove la prospettiva di una nuova estate torrida ha spinto il governo del New South Wales – lo stato della capitale Camberra e di Sydney – a trasferire in rifugi sicuri i pesci nativi dallo stressato bacino dei fiumi Murray e Darling, il sistema fluviale più grande del paese che attraversa cinque stati nel sudest ...

Trenta modi Per salvare il «Jova Beach Party» : Jovanotti ha rivoluzionato il mercato italiano dei concerti con un intero tour organizzato sulle spiagge. Si è tirato dietro l’ira funesta di più di un’associazione ecologista e alla fine ha sbottato: «Il mondo dell’ambientalismo è più inquinato dello scarico della fogna di Nuova Delhi». Niente male per chi, 17 anni fa, spiegava che «ci sono 30 modi per salvare il mondo»

Basket - Mondiali 2019 - Danilo Gallinari : “Al Preolimpico ci sarò. Bisognava fare qualcosa Per salvare la faccia” : E’ da poco terminato l’incontro tra Italia e Porto Rico, ultimo capitolo della rassegna iridata per gli azzurri ai Mondiali di Cina 2019, quando Danilo Gallinari appare ai microfoni di Sky per esprimere un incrocio tra soddisfazione per la vittoria, delusione per quel che non è stato, prospettive per il futuro in America e in azzurro. Queste le sue dichiarazioni: “Bisognava fare qualcosa per salvare almeno la faccia, nel senso ...

Bitter Sweet - spoiler al 13 settembre : Ferit si scontra con l'Onder Per salvare la cuoca : Le vicende di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore sono arrivate alla sua ultima settimana di programmazione in Italia. Gli spoiler da lunedì 9 a venerdì 13 settembre su Canale 5, rivelano che Hakan Onder e Ferit Aslan arriveranno alla loro resa dei conti dopo che la cuoca Nazli ha rischiato di morire a causa del perfido marito di Demet. Bitter Sweet: Hakan ricatta Asuman Le anticipazioni di Bitter Sweet, relative alle puntate in onda da lunedì 9 ...

Plastica - una maglietta in meno Per salvare gli oceani : Una maglietta in meno nel nostro guardaroba equivale a meno Plastica nei mari. Può sembrare un’equazione strana eppure il 60% dei vestiti prodotti nel mondo è composto da Plastica, Plastica che una volta in lavatrice si sbriciola in piccoli frammenti che finiscono negli scarichi dell’acqua: ogni anno mezzo milione di tonnellate di microfibre arriva negli oceani, è l’equivalenti di 50 miliardi di bottiglie di Plastica. La Plastica quindi è ...

Come l’Italia viaggiò mezzo mondo Per salvare i “boat people” vietnamiti - 40 anni fa : “boat people” nel mar cinese meridionale, 1982 (foto: Michel Setboum/Getty Images) Il 21 agosto 1979 la Marina militare italiana restituiva alla terra ferma 907 rifugiati politici provenienti dal Vietnam del sud, superstiti della dura repressione seguita alla fine della guerra combattuta nel piccolo paese asiatico tra il 1955 e il 1975. È una storia di sofferenza, di dedizione e infine di accoglienza, una storia a lieto fine facilmente ...

Iran - Francia : 15mld Per salvare nucleare : 23.00 La Francia vuole offrire all'Iran crediti per circa 15 mld di dollari in cambio del ritorno di Teheran a rispettare pienamente l'accordo sul nucleare del 2015.Così Reuters citando fonti diplomatiche occidentali e Iraniane. Una delegazione Iraniana guidata dal viceministro degli Esteri, Araghchi era a Parigi per definire i dettagli dell' accordo per i finanziamenti.Per Teheran che le posizioni di Francia e Iran sull'accordo sono più ...

Nucleare Iran - Macron propone linea credito da 15 miliardi di dollari Per salvare l’accordo. Parigi : “Ma Usa deve concedere esenzioni” : L’apertura di una linea di credito da 15 miliardi di dollari per salvare l’accordo sul Nucleare. È la proposta che il presidente francese Emmanuel Macron ha fatto all’Iran in cambio dello stop alla sua terza fase di disimpegno che Teheran minaccia di avviare da venerdì prossimo se i partner europei non offrIranno gli incentivi richiesti per compensare le sanzioni americane. La notizia, riferita dal deputato conservatore Ali Motahari, ...

“Bruciare” Amazon Per salvare l’Amazzonia : Amazon is Burning, l’estensione di Chrome che fa bruciare Amazon.com per raccogliere fondi a favore della foresta pluviale amazzonica divorata dalle fiamme (fonte: Chrome Web Store) L’Amazzonia è in fiamme e per cercare di raccogliere fondi per sostenere la salvaguardia della foresta pluviale più vasta del pianeta è stata creata un’estensione di Google Chrome che fa bruciare Amazon ogni volta che si visita la piattaforma di ...