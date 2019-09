Morti in 4 nella vasca dei liquami

La madre degli operai Morti a Pavia nella cisterna : "Ho visto mio figlio galleggiare nella vasca. Ho lanciato una corda : per me era ancora vivo" : Una tragedia. Sono tutti morti i quattro operai di origine sikh caduti ieri in una vasca di contenimento dei liquami in un’azienda agricola di Area Po, nel pavese. A perdere la vita sono stati due fratelli, di 48 e 45 anni, che da più di cinque anni avevano rilevato l’impresa, e due loro dipendenti e cugini, di 29 e 28 anni. Oggi La Stampa raccoglie la testimonianza della madre dei due fratelli Tarsem e Prem, titolari ...

Pavia - tragedia in azienda agricola : 4 Morti nella vasca di decantazione dei liquami : Quattro persone sono morte in un incidente sul lavoro avvenuto in un’azienda agricola di Arena Po (Pavia). Le vittime sono i due titolari e due dipendenti di nazionalità indiana. Sul posto il procuratore aggiunto di Pavia, Marco Venditti, che ha spiegato quali sono le prime ipotesi sulla dinamica dell’incidente L'articolo Pavia, tragedia in azienda agricola: 4 morti nella vasca di decantazione dei liquami proviene da Il Fatto ...

Quattro Morti nella fabbrica del latte : annegati i due titolari e gli operai : Il gravissimo incidente sul lavoro giovedì poco dopo mezzogiorno. Le vittime sono tutte di nazionalità indiana. I Quattro sono caduti in una cisterna e non sono più riemersi. I vigili del fuoco stanno svuotando la vasca per recuperare i corpi senza vita

Iraq - 31 Morti e 100 feriti nella calca a Kerbala per le celebrazioni dell’Ashura : Nel secondo e ultimo giorno di Ashura, una delle più importanti festività dell’Islam sciita durante la quale si commemora il martirio dell’Imam al-Husayn ibn Ali, nipote del profeta Maometto, 31 persone hanno perso la vita nella calca che si è creata vicino al principale santuario della città santa di Kerbala, in Iraq, un centinaio di chilometri a sud della capitale Baghdad. I pellegrini, secondo quanto riferito dal portavoce del ...

Una postazione di milizie appoggiate dal governo iraniano in Siria è stata colpita nella notte da un attacco aereo : si parla di almeno 18 Morti : Una postazione militare controllata da milizie finanziate e sostenute dall’Iran vicino alla città di Albu Kamal, in Siria, è stata colpita nella notte da un attacco aereo. L’Osservatorio Siriano per i diritti umani, organizzazione filo ribelli con sede a Londra, ha

L’Uragano Dorian prosegue nella sua folle corsa : 43 Morti alle Bahamas e adesso arriverà in Europa : Continua la folle corsa dell’Uragano Dorian, che ha devastato le Bahamas. Centinaia di sopravvissuti sono in fuga dalle isole e altre migliaia attendono di essere evacuate dopo il passaggio della tempesta che ha lasciato una scia di distruzione, aprendo una gravissima crisi umanitaria. Il bilancio ufficiale della vittime è di 43, ma è destinato senz’altro a salire secondo i media locali. Ieri folle di disperati si sono ammassate nei ...

Incidente mortale nella provincia italiana : Morti due ragazzi di 18 e 19 anni : Altre due morti, altri 2 ragazzi perdono la vita. Ennesimo scontro di quest’estate 2019 che ha portato via altre due giovanissime vite. Incidente mortale quello successo nelle ultime ore in Puglia. Una macchina Opel Astra con a bordo due ragazzi di Massafra – Taranto – è finita contro un grosso albero d’ulivo: i due giovani sono morti sul colpo, avevano 19 e 18 anni. Lo scontro è successo intorno alle 13:30 di ieri 4 settembre, sulla provinciale ...

Kabul - autobomba nella zona internazionale : almeno 5 Morti e 50 feriti : L'attentato è stato rivendicato dai talebani che hanno reso noto di aver ucciso numerosi cittadini stranieri. Il bilancio provvisorio è di cinque morti accertati e almeno cinquanta feriti. L'esplosione - causata da un'autobomba - è avvenuta mentre sono in corso le trattative tra USA e talebani per la fine della guerra.Continua a leggere

California - barca per immersioni prende fuoco nella notte al largo di Los Angeles : Morti 34 passeggeri. “Erano sotto coperta - dormivano” : Le fiamme sarebbero divampate in piena notte, cogliendo nel sonno i passeggeri. Così 34 persone sono morte mentre erano a bordo di un’imbarcazione al largo di Los Angeles, in California. In salvo, invece, cinque membri dell’equipaggio, poi recuperati dai soccorritori. L’incendio è scoppiato alle 3,14, ora locale, le 12,14 in Italia. A confermare i decessi è Aaron Bemis, capo della Guardia Costiera che ha affermato che ...

Nave va a fuoco nella notte - 34 Morti al largo di Los Angeles : L’imbarcazione ha preso fuoco durante la navigazione vicino all’isola di Santa Cruz: le vittime sono state sorprese nel sonno, salvi solo 5 membri dell’equipaggio