Mini - Arrivano i coprimozzi autolivellanti

Fonte : quattroruote

(Di venerdì 13 settembre 2019) Ispirandosi alla soluzione da anni adottata dalle cugine Rolls-Royce anche lapresenta iche mantengono il logo leggibile durante la marcia. Si tratta di un accessorio originale che larenderà disponibile presso i rivenditori autorizzati e sullo store online: sul sito tedesco il kit di quattro pezzi è offerto a 70 euro (84 euro per i John Cooper Works). Un tocco di stile per i cerchi della. Denominati come floating hub caps, mantengono il logo del costruttore britannico in posizione orizzontale anche con il veicolo in movimento per aggiungere un tocco di stile in più alla vettura. I componenti sono intercambiabili con quelli originali e sono previste due versioni: uno adatto ai modelli più diffusi e uno specifico per le John Cooper Works.

