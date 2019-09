Federico Palmieri morto Raffaella Mennoia e Stefano Carriero | Amici per

Il suicidio di Federico Palmieri e quel bisogno di tutti di essere ascoltati : Federico Palmieri ha deciso che la sua vita sarebbe finita nel giardino di casa sua a 41 anni. Faceva l’attore, ci provava con tutte le sue forze, scontrandosi contro un muro di indifferenza, di provini andati male o addirittura ai quali non era riuscito ad avvicinarsi, ogni volta, ogni giorno. Federico era balbuziente ma quando recitava quel limite diventava risorsa, trasformando ogni parola che magicamente diventava fluida, in un pugno chiuso ...

Raffaella Mennoia e Stefano Carriero di UeD piangono Federico Palmieri - l’attore morto suicida : La morte improvvisa dell'attore romano, che si è tolto la vita a soli 41 anni, è stato un lutto doloroso per due membri della redazione di Uomini e Donne, che lo conoscevano da anni. Stefano Carriero e Raffaella Mennoia hanno scritto sui loro social commoventi messaggi di addio rivolti all'amico.Continua a leggere

ESCLUSIVO Federico Palmieri - il ricordo del regista Calvagna : «Era un ragazzo sensibile. Non si può morire così» : «Sono sconcertato da ciò che è successo a Federico. In questi casi a volte non sai come reagire: sarebbe bello che quando qualcuno ha questo tipo di problemi riesca a parlare con...

