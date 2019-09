Dauntless uscirà a fine mese insieme a una nuova espansione

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 13 settembre 2019) Phoenix Labs ha annunciato che il suodalla fase early access e sarà pubblicato il 26 settembre, sarà inoltre pubblicata l'espanzione Aether Unbound. Laintrodurrà diverse migliorie come ad esempio nuove armi, un sistema di taglie, il Dire Behemoth Tempestborne Stormclaw e molto altro. Una volta lasciato l'early access, Dauntlless continuerà a ricevere aggiornamenti, che terranno impegnati i giocatori con decine di nuovi contenuti.è al momento scaricabile gratuitamente su PC, Xbox One e PS4, inoltre è già in sviluppo anche su Nintendo Switch,"Potenti, selvaggi e ghiotti dell'aether che permette alle Isole Frantumate di fluttuare. I Behemoth sono una minaccia alla nostra stessa esistenza. Collabora con altri Slayer per affrontare queste gigantesche bestie ed abbatterle prima che consumino tutto ciò che di questo mondo è rimasto. Scopri la tua ...

