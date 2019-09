Calciomercato Juventus | Perin e Pjaca dovrebbero essere ceduti a gennaio

Calciomercato Juventus - colpo Paratici : ecco il nuovo “parametro zero” : Calciomercato Juventus- Mercato appena andato in archivio con Paratici pronto a concentrarsi già in vista della prossima sessione di mercato invernale. Tante le problematiche da risolvere, soprattutto per ciò che riguarda il mercato in uscita. 4 i possibili addii certi, con Mandzukic, Emre Can, Perin e Pjaca vicini ad un addio praticamente scontato. Da valutare […] More

Calciomercato Juventus - nel mirino Pogba per gennaio : Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie si concentrano su Paul Pogba, uno dei giocatori più corteggiati dalla dirigenza bianconera nell'ultima sessione estiva. Il centrocampista francese alla fine è rimasto al Manchester United, nonostante su di lui ci fosse anche il Real Madrid, club che era disposto a mettere sul piatto cifre molto alte per assicurarsi le sue ...

Calciomercato Juventus - possibile addio di Dybala a gennaio : Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni di mercato per quanto riguarda la Juventus. Le ultime notizie si concentrano su Paulo Dybala, certamente uno dei giocatori più discussi in questo inizio di stagione. L'attaccante argentino, infatti, è stato molto vicino all'addio alla Juventus. Il club bianconero lo avrebbe offerto al Manchester United in cambio di Romelu Lukaku, ma il sudamericano si è opposto con tutte le sue forze al ...

Calciomercato Juventus - il grande acquisto della prossima stagione potrebbe essere Zaniolo : La pausa per le nazionale ha spostato l'attenzione dei media sportivi sul mercato, nonostante il Calciomercato estivo si sia ufficialmente chiuso il 2 settembre. Si parla molto dei possibili futuri ingaggi a parametro zero e di come società di vertice come Juventus ed Inter stiano lavorando per investire su opportunità di mercato: su tutti De Gea, Aldeirweild ed Eriksen, in scadenza nel giugno 2020. Il direttore sportivo bianconero Fabio ...

Calciomercato Juventus - addio Emre Can : la nuova mezz’ala arriva dalla Liga! : Calciomercato Juventus- Mercato bianconero appena concluso, ma la sensazione è che Paratici sia già a lavoro per completare la Juventus in vista del prossimo mercato di gennaio. Secondo le ultime indiscrezioni e come confermato dalla stampa spagnola, la Juventus sarebbe pronta a fiondarsi nuovamente alla carica per Rakitic. addio ormai scontato a Emre Can, il […] More

Calciomercato Juventus : obiettivo Havertz - nuova stella del calcio tedesco : La Juventus è molto attiva sul mercato, nonostante la sessione estiva si sia chiusa da pochi giorni. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato il club bianconero avrebbe messo nel mirino Kai Havertz, giovanissimo difensore centrale che milita nelle fila del Bayer Leverkusen. Il giocatore ventenne sta offrendo prestazioni certamente oltre la media ed è corteggiato da tutte le big del calcio europeo, soprattutto dal Real Madrid (che lo ritiene ...

Calciomercato Juventus : Matuidi e Cuadrado trattano i rinnovi : Il Calciomercato della Juventus non si ferma mai. Dopo un’estate di grandi colpi e tantissimi rumors, adesso è il momento di guardarsi in casa. Nei prossimi mesi andranno risolti i nodi relativi ai rinnovi di contratto in scadenza nel 2020. Due le situazioni da affrontare, quelle del centrocampista Blasie Matuidi e dell’esterno Juan Cuadrado. Entrambi la prossima estate potrebbero lasciare Torino a parametro zero, ma le trattative inizieranno ...

Calciomercato Juventus - nel mirino De Gea per il 2020 : Szczesny in bilico : Il Calciomercato estivo si è chiuso solo da pochi giorni, ma stanno continuando ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda la Juventus. Il club bianconero, infatti, sta fiutando alcuni colpi a parametro zero per il 2020 e sta guardando soprattutto in Premier League. Il direttore sportivo Fabio Paratici sarebbe fortemente interessato a due giocatori del Tottenham, il difensore Alderweild e il forte centrocampista Christian Eriksen. ...

Calciomercato Juventus - il Tottenham potrebbe ritentare Dybala a gennaio : La sessione di Calciomercato estiva è terminata da pochi giorni, ma continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda la Juventus. Le ultime notizie si concentrano su Paulo Dybala, certamente uno dei calciatori più discussi in questi giorni. L'attaccante argentino era stato messo sul mercato dalla Juventus, ma alla fine ha deciso di rimanere a tutti i costi a Torino, per giocarsi le sue carte con il nuovo tecnico Maurizio ...

Calciomercato Juventus - retroscena Emre Can : il Betis Siviglia lo contatta - lui… : Calciomercato Juventus – Ha fatto parlare molto lo ‘sfogo’ di Emre Can, che poi ha ‘modificato il tiro’, susseguente alla sua esclusione dalla lista Champions. Il calciatore, dopo l’avvento di Sarri, è risultato tra quei calciatori in più che il club bianconero avrebbe dovuto vendere. Nulla di fatto, come tutti gli altri esuberi della rosa. Oggi dalla Spagna emerge un retroscena: il Betis Siviglia, come ...

Calciomercato Juventus – Retroscena Neymar : il PSG ha rifiutato un’offerta shock che comprendeva Dybala! : La Juventus ha provato a prendere Neymar durante la sessione di Calciomercato estiva: i bianconeri hanno offerto 100 milioni e Dybala al PSG, ma i transalpini hanno rifiutato l’offerta Nella passata sessione di mercato, Neymar ha provato in ogni modo a liberarsi dalla ‘prigione dorata’ del PSG, ritrovandosi però, ancora una volta, bloccato a Parigi a causa del mancato accordo fra Barcellona e PSG. Il brasiliano però, è ...

Juventus - l’impatto del Calciomercato sul bilancio 2020 : calciomercato Juventus e impatto sul bilancio 2020 – Come ogni anno al termine della sessione estiva della campagna trasferimenti Calcio e Finanza analizza l’impatto delle operazioni di mercato sui conti dei principali club della Serie A. Quest’anno prenderemo in esame le operazioni chiuse da Juventus, Milan, Inter, Roma e Napoli, andando ad aggiornare con i […] L'articolo Juventus, l’impatto del calciomercato sul ...

Calciomercato Juventus - dalla Spagna : a gennaio nuovo tentativo per Rakitic : Calciomercato Juventus – La Juventus non è riuscita a muoversi negli ultimi giorni di Calciomercato, problemi principalmente in uscita, a gennaio le cose potrebbero cambiare. Un calciatore che potrebbe cambiare maglia nella prossima finestra di mercato è il centrocampista Rakitic, il calciatore è rimasto al Barcellona ma secondo i rumors di mercato il croato era stato proposto al Psg nella trattativa Neymar. Il futuro di Rakitic ...

Calciomercato Juventus - Savic prima scelta : possibili nuovi assalti tra gennaio e giugno : Il Calciomercato della Juventus non si ferma. Conclusa tra grandi colpi e poche uscite la finestra estiva, si inizia già a pensare al 2020. Paratici mette nel mirino altri giocatori in scadenza, elenco da cui i bianconeri hanno sempre pescato con grande profitto. Gli ultimi sono stati Ramsey e Rabiot, appena arrivati, ma la lista è lunga e comprende anche Pirlo ed Emre Can tra gli altri. La Vecchia Signora sta verificando alcuni profili, tra cui ...