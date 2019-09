Tour of Britain 2019 | Edoardo Affini show a cronometro! Van der Poel scavalca Trentin in

Fonte : oasport

(Di giovedì 12 settembre 2019) Esulta ancora l’Italia in terra britannica. Nella sesta tappa delof, breve corsa che si sta svolgendo in contemporanea con la Vuelta, a mettere il turbo è. Il corridore della Mitchelton-SCOTT conquista la sua seconda vittoria in carriera: questa volta si impone, dopo il successo in una frazione del Giro di Norvegia, nella specialità più amata, la cronometro, nella quale è bronzo continentale in carica. Vittoria che dà una grande iniezione di fiducia verso l’appuntamento iridato, proprio in Gran Bretagna, nello Yorkshire. Media pazzesca, di 51.892 km/h, sui 14,4 chilometri con partenza ed arrivo a Pershore, completamente pianeggianti. 16’39” il tempo diche ha preceduto nettamente i due olandesi Sebastian Langeveld (EF Education First) e Dylan van Baarle (Team INEOS), giunti entrambi a 7” di ritardo. A completare la ...

