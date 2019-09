Scuola | Donazzan Veneto | ‘alunni disabili non accolti in classe | inaccettabile’

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2019) Venezia, 12 set. (AdnKronos) – ‘In queste ore, dopo il primissimo giorno di, mi giungono le voci preoccupate di famiglie di diverse province del, a cui gli istituti scolastici, in particolare quelli primari, chiedono di non mandare i propri figli in, ma di tenerli a casa. La cosa gravissima è che si tratta di bambini con certificazioni, quindi i più fragili, spesso contà”. L’assessore regionale all’Istruzione del, Elena, si fa interprete della preoccupazione e dell’allarme delle famiglie (e delle scuole) di fronte ai primi effetti della cronica carenza di insegnanti di sostegno in.‘Sto verificando con l’Ufficio scolastico regionale la portata del problema che pure avevo evidenziato già da qualche mese ‘ prosegue‘ Ma il fatto più grave, oltre all’assenza di ...

