Le nozze dei due ecommerce di matrimonio più grandi in Europa

Fonte : wired

(Di giovedì 12 settembre 2019)(Getty Images) Buone notizie per tutti i futuri sposi che stanno organizzando il proprio. Il sito Zankyou, la principale vetrina online nell’ambito del wedding planning ha siglato una partnership con il portale diMartha’s Cottage, unspecializzato nella proposta di bomboniere, oggetti e accessori per il giorno del. Al momento, il sito di Zankyou in Spagna ha già integrato la possibilità di utilizzare i servizi offerti da Martha’s Cottage per coprire integralmente l’organizzazione del giorno più bello, dai prodotti per la festa difino ai più diversi servizi e ai contenuti. Entro la fine dell’anno, comunque, lo stesso servizio sarà disponibile anche in Italia e Germania, per poi diffondersi in undici Paesi in nel Vecchio continente. Da una parte, Zankyou è oggi il sito più utilizzato dagli sposi in oltre 20 Paesi nel mondo e ...

stanzaselvaggia : Comunque le uniche spiagge a Zanzibar, in Marocco e in Messico che sembrano la riviera di Focene, sono quelle dei v… - PaoloGiardinie2 : @massimogara Oh, questi, quando si tratta di prelevare i soldi dalle tasche dei cittadini italiani, ci vanno a nozze! - ric_fiore : RT @stanzaselvaggia: Comunque le uniche spiagge a Zanzibar, in Marocco e in Messico che sembrano la riviera di Focene, sono quelle dei viag… -