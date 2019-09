Il Conte bis è in overbooking di sottosegretari

Sottosegretari governo Conte bis : il premier “lista prima possibile” : Sottosegretari governo Conte bis: il premier “lista prima possibile” La crisi di governo si è definitivamente esaurita il 10 settembre, giorno nel quale il nuovo esecutivo guidato da Giuseppe Conte e sostenuto da M5S, PD e LeU è ha incassato la fiducia a palazzo Madama. Una maggioranza di 169 senatori (tra questi, il senatore a vita Mario Monti) che permette all’esecutivo di cominciare a lavorare sul programma stilato dalle ...

L'addio di Richetti : "Il Conte bis è davvero troppo". Ma il Pd gli chiede un maxi assegno : Ha lasciato alcune questioni in sospeso l’addio di Matteo Richetti al Pd. E i suoi ormai ex compagni di partito modenesi sono pronti a chiedergli il conto. Il senatore passato al Gruppo Misto il giorno della fiducia al governo Conte bis, scrive Repubblica, avrebbe un debito con il Pd di Modena di circa 150mila euro. Una cifra, questa, che comprende la somma che i candidati locali si impegnano a versare alla federazione in caso di elezione ...

Conte BIS/ Autonomia e Mezzogiorno - come vincere i dubbi di Ue e Nord : Servono politiche innovative e un maggior coordinamento tra i vari strumenti. L'obiettivo è uno sviluppo più giusto e coeso dell'intero Paese

La normalizzazione del Conte bis e gli attacchi di Trump alla Fed : Un governo che fa cose normali, come trattare e cercare soluzioni assieme ai colleghi europei sulle questioni migratorie, mentre si cerca una nuova politica, più realistica e meno declamatoria, per l'approccio nazionale. Un governo che fa cose più normali e che quindi riceve richieste dai sindac

Con il Conte bis cambierà qualcosa in Europa sul fronte immigrazione? : Giuseppe Conte è volato a Bruxelles e ha raccolto segnali positivi dall’Ue per la creazione di un sistema automatico e obbligatorio di redistribuzione dei migranti tra alcuni paesi volontari. Il tempo però stringe e le “toppe” messe dall’Unione durante l’ultimo anno – quello all’insegna dell’ondata

Il Conte bis ha i numeri per eleggere il prossimo presidente della Repubblica? : Foto Vincenzo Livieri – LaPresse A pensarlo sono in molti: uno dei collanti della maggioranza cosiddetta giallorossa è la necessità che sia questo parlamento a eleggere il successore di Sergio Mattarella al Quirinale; questo e non quello a trazione leghista che, stando ai sondaggi, uscirebbe dalle urne se si andasse a votare a breve. Perché questo avvenga, l’esecutivo che ha ottenuto ieri la fiducia al Senato dovrà rimanere in carica ...

Il rumor 'bomba' su Forza Italia In 40 con Renzi e con il Conte bis : Un rumor bomba. Uno di quelli che, se trovasse conferma, cambierebbe completamente il quadro politico. All'indomani della fiducia al Senato al Conte bis (169 sì) da fonti leghiste ai massimi livelli arriva ad AffarItaliani.it un'indiscrezione a dir poco clamorosa: circa... Segui su affarItaliani.it

Governo Conte bis - Monti vota fiducia e Porro attacca : 'M5S fa parte dell'establishment' : L'origine del Movimento Cinque Stelle trae spunto da manifestazioni organizzate da Beppe Grillo, i così detti "Vaffa day", in cui gruppi di persone animate dallo stesso sentimento di protesta verso l'establishment si coalizzavano. Le alleanze, prima con la Lega e poi con il Partito Democratico, per qualcuno hanno snaturato quella che era l'identità di partenza dei grillini che, almeno inizialmente, praticavano la scelta di non mischiarsi con ...

Conte bis - tutti i nomi della squadra dei sottosegretari : Il nodo dei sottosegretari potrebbe essere sciolto già domani, al Consiglio dei ministri. Tra i nomi pentastellati in lizza per il Mef ci sono Alessio Villarosa, Laura Castelli, Stefano Buffagni, Vincenzo Presutto e Giovanni Currò. Al ministero dell'Interno si fa il nome di Emanuele Fiano in quota Pd, mentre il Movimento 5 Stelle potrebbe proporre Carlo Sibilia e Nicola Morra.Continua a leggere

Giorgio Napolitano benedice il governo Conte-bis : "Se avessi potuto - avrei votato la fiducia" : Il governo dei poteri forti, ha detto qualcuno riferendosi all'esecutivo del Giuseppe Conte-bis che ha incassato ieri, martedì 10 settembre, la fiducia anche al Senato (dopo aver incassato nei giorni scorsi diversi commenti entusiasti che arrivavano da Bruxelles e dintorni). E tra gli altri, a Palaz

Sondaggi elettorali Piepoli : Conte bis piace al 60% degli italiani : Sondaggi elettorali Piepoli: Conte bis piace al 60% degli italiani Il governo Conte bis che ieri ha ottenuto la fiducia al Senato raccoglierebbe il 60% dei consensi. A sostenerlo è un Sondaggio dell’istituto Piepoli per La Stampa pubblicato il 7 settembre. I risultati divergono da quelli ottenuti da altri istituti demoscopici che hanno interrogato gli italiani sull’argomento. Sondaggi elettorali Piepoli: classifica di ...

Per il Governo Conte bis arriva anche la fiducia del Senato : Per il Governo Conte bis arriva anche la fiducia del Senato. Dopo quella della Camera, arriva anche la fiducia del Senato per il Governo Conte bis.

Conte bis. Il Pd perde pezzi : lascia il senatore Matteo Richetti : Il Partito Democratico perde pezzi. Il senatore Matteo Richetti non ha votato la fiducia al governo Conte 2 al Senato.