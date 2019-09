Google Pay può importare automaticamente le carte premio dopo un acquisto in negozio

Con Android 10 nel menu di accensione viene integrato Google Pay : Il menu di accensione con le ultime versioni di Android si è arricchito di alcune importanti funzionalità e con Android 10 arrivano le carte di Google Pay L'articolo Con Android 10 nel menu di accensione viene integrato Google Pay proviene da TuttoAndroid.

Dall'Europa in arrivo l'alternativa a Google Pay e Apple Pay - senza NFC ma con QR Code : Arriva dall'Europa un'alternativa al pagamento con lo smartphone senza Google Pay, Apple Pay, Visa o Mastercard: si chiama EMPSA e si basa sui QR Code.

L'app di Google Pay è pronta per Android 10 : in rollout la modalità scura : Con Android 10 ormai alle porte Google accelera per adeguare le app del proprio ecosistema alla modalità scura del nuovo sistema operativo

La scintilla tra ING e Google Pay alla fine è scoccata : la compatibilità è questione di ore : Un altro nome "di peso" è pronto a sbarcare su Google Pay, il sistema per i pagamenti via smartphone gestito dalla multinazionale americana

Google Pay rimuove il supporto per Visa Checkout che verrà chiuso nel 2020 : All'inizio di questa settimana, Google ha rimosso inaspettatamente le informazioni su Visa Checkout dalla sezione "Account e servizi supportati" di una pagina dell'assistenza di Google Pay, lasciando PayPal come unico servizio supportato. Google ha confermato che Visa è in procinto di chiudere il servizio Visa Checkout per migrare verso una nuova soluzione basata su EMV SRC, come anticipato lo scorso anno.

Aggiungete qualsiasi pass o biglietto a Google Pay con Pass2Pay : pass2Pay è un'applicazione che permette di importare biglietti di varia natura, buoni regalo, carte fedeltà e offerte in Google Pay per averli sempre disponibili sullo smartphone. Con pass2Pay è in grado di importare pass di ogni tipo, come il formato pkpass di Apple, leggendo il codice a barre o il codice QR di un PDF o direttamente da una foto, tuttavia è anche possibile crearli manualmente.

Google Pay aggiunge notifiche e avvisi SMS per ridurre le truffe : Google Pay ha continuato a crescere in popolarità in India grazie alla sua facilità d'uso, caratteristica che ha anche facilitato il lavoro ai truffatori, ma ora Google ha introdotto funzionalità come notifiche e avvisi SMS per ridurre ulteriormente le truffe nel paese.