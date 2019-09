Disoccupazione al 9 | 9% | in calo nel terzo semestre

Lavoro - Disoccupazione in calo al 9 - 9% Catalfo : «Merito delle misure del M5S» : Il numero degli occupati cresce di 130 mila unità. Calano i contratti a termine. Ma per trovare Lavoro in Italia continua a prevalere l’uso del canale informale: rivolgendosi a parenti, amici e conoscenti

Disoccupazione in calo al 9 - 9% - record dal 2011. Catalfo : «Merito delle misure M5S» : Cala la Disoccupazione nel secondo trimestre dell'anno: il tasso registrato dall'Istat è del 9,9% (-0,4 punti). A livello trimestrale è il dato più basso dopo il quarto...

Disoccupazione in calo al 9 - 9% - crescono i contratti a tempo indeterminato : Il numero degli occupati cresce di 130 mila unità. Calano i contratti a termine. Ma per trovare lavoro in Italia continua a prevalere l’uso del canale informale: rivolgendosi a parenti, amici e conoscenti

Istat - Disoccupazione in calo al 9 - 9% : crescono contratti a tempo indeterminato : Cala la disoccupazione nel secondo trimestre dell'anno: il tasso registrato dall'Istat è del 9,9% (-0,4 punti). A livello trimestrale è il dato più basso dopo il quarto...

Disoccupazione - Istat : “In calo nel secondo trimestre - aumentano dipendenti a tempo indeterminato” : L’Istat conferma la tendenza degli ultimi trimestri del mercato del lavoro: anche nel secondo trimestre il tasso di Disoccupazione è calato, scendendo al 9,9%. La discesa, pari a 0,4 punti, fa segnare il livello trimestrale più basso dopo il quarto trimestre del 2011 quando il tasso era al 9,2 per cento. Continua anche l’aumento dei dipendenti a tempo indeterminato (+97mila, pari allo 0,7) che trascina il dato sul numero degli ...

Disoccupazione - a luglio sale al 9 - 9 per cento. Occupazione in lieve calo : A luglio il tasso di DisOccupazione sale al 9,9%, in aumento di 0,1 punti percentuali rispetto a giugno. Lo rileva l'Istat

Lavoro - a luglio 18mila occupati in meno : primo calo dopo cinque mesi. Giù i dipendenti stabili. Disoccupazione risale al 9 - 9% : Battuta d’arresto per il mercato del Lavoro a luglio. dopo cinque mesi di crescita, a luglio secondo l’Istat l’occupazione ha registrato un “lieve calo” nel confronto mensile. Il numero delle persone che hanno un posto scende di 18mila unità rispetto a giugno: dopo quattro mesi di aumento diminuiscono di 46mila unità i lavoratori dipendenti, soprattutto quelli stabili (-44mila). Segno meno anche per gli occupati a termine ...

Disoccupazione - a luglio sale al 9 - 9 per cento. Occupazione in live calo : A luglio il tasso di DisOccupazione sale al 9,9%, in aumento di 0,1 punti percentuali rispetto a giugno. Lo rileva l'Istat

Pensioni Quota 100 - per Durigon (Lega) con la misura la 'Disoccupazione è in calo' : Il tema dell'occupazione e del ricambio generazionale è tornato negli ultimi giorni al centro del dibattito politico sulla nuova flessibilità previdenziale ed in particolare sulle Pensioni anticipate tramite Quota 100. Il provvedimento consente infatti l'accesso alla pensione a partire dai 62 anni di età e con almeno 38 anni di contribuzione, ma è stato pensato anche per agevolare il ricambio generazionale tra giovani e persone in età avanzata. ...

Disoccupazione in calo a giugno : Dopo la crescita registrata nei primi mesi dell'anno, a giugno 2019 la stima degli occupati risulta sostanzialmente stabile rispetto a a maggio

A giugno il tasso di Disoccupazione in Italia è stato del 9 - 7 per cento - in calo dello 0 - 1 per cento rispetto a maggio : A giugno il tasso di disoccupazione in Italia è stato del 9,7 per cento, secondo gli ultimi dati di ISTAT, l’Istituto nazionale di statistica. Il dato, il più basso dal gennaio del 2012, è in calo dello 0,1 per cento

Lavoro - Disoccupazione in calo al 9 - 7% : è il dato più basso da 2012 : Dati positivi giungono dal mercato del Lavoro. L'Istat rileva un calo dello 0,1% a maggio, spiegando che si tratta del tasso più basso da gennaio del 2012, ovvero da sette anni e...